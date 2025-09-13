Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Η πρόκριση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα στο Eurobasket πυροδότησε φανατισμό
Η Τουρκία κέρδισε δίκαια την Εθνική Ελλάδας με 94-68 στον ημιτελικό του EuroBasket, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια την παρουσία της σε τελικό και ραντεβού με τη Γερμανία για το τρόπαιο, σε μια βραδιά όπου ο Ερκάν Οσμάνι ήταν καταλυτικός και ο Αλπερέν Σενγκούν έδωσε τον ρυθμό σε άμυνα και δημιουργία. Ωστόσο, ο υπέρμετρος ενθουσιασμός μετά την πρόκριση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις καθώς αναρτήσεις και μηνύματα στον τουρκικό δημόσιο λόγο ξεπερνούν το αθλητικό πλαίσιο φτάνοντας στα όρια της πρόκλησης.
Οι αναρτήσεις του μεγάλου αστέρα της Εθνικής Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, έφεραν αντιδράσεις καθώς παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο ενώ η νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket μετατράπηκε σε θρίαμβο στον τουρκικό τύπο, που μιλά για ιστορικό κατόρθωμα μετά από 24 χρόνια. Ακόμη και η ίδια η Ομοσπονδία έκανε ανάρτηση μετά το ματς με τη λεζάντα: «Κανένα έλεος».
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με τα πολλά αστέρια έδειξε την ανωτερότητά της σε όλη τη διάρκεια του ματς και έτσι ο αποκλεισμός της Ελλάδας έμοιαζε εξ αρχής αναπόφευκτος. Είναι μια επιτυχία που αναζητούσαν εδώ και δεκαετίας οι Τούρκοι, ενώ είχαν να καταφέρουν κάτι αντίστοιχο εκτός της χώρας του πάνω από 60 χρόνια. Ως εκ τούτου ήταν αναμενόμενο να το πανηγυρίσουν υπέρ του δέοντος, κάτι που φάνηκε και κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα.
Κάποιες αναρτήσεις ωστόσο του μεγάλου αστέρα της Εθνικης Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, έφεραν αντιδράσεις καθώς παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο. Αρχικά, ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας. Λίγο αργότερα ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς παραπέμπει στο ανθελληνικό τσιτάτο που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι.
Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το έκανε με έναν πονηρό τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι. Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια και... ξαφνικά θυμήθηκε ο άσος της Τουρκίας.
Δείτε τις αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν:
«Μας είπε πριν από το παιχνίδι πως είμαστε η καλύτερη ομάδα και πως το ξέρει γιατί είναι προπονητής για 30 χρόνια κι ισχύει όταν λέει κάτι. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση κι εμείς βγήκαμε να παίξουμε έτσι».
Ο ημιτελικός βρήκε τον ίδιο να αρχίζει με 0/8 σουτ (πρώτο εύστοχο στο 20-31 στο 14′), πριν καταγράψει ακόμη ένα double-double (15π. με 5/14δίπ., 0/1τρίπ., 5/8β., 12ρ., 6ασ., 2κλ., 1κοψ., 5λ. σε 32:30).
«Δεν χρειάζεται να είναι κάθε φορά η βραδιά μου, ήταν των συμπαικτών μου απόψε. Εγώ συνέχισα να παίζω επιθετικά, ξέρω πως θα έρθει σε εμένα η μπάλα. Μπορώ να κάνω τα πάντα στο παρκέ. Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα και να σκοράρω στην επίθεση. Νομίζω πως έκανα τη δουλειά μου απόψε. Είμαι χαρούμενος», σχολίασε επί προσωπικού.
Από την άλλη, η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να ανεβάσει απόδοση. «Εμείς κάναμε την Ελλάδα να παίξει άσχημα. Έχουν σπουδαία ομάδα, παίζουν καλά, αλλά βγήκαμε και παλέψαμε, παίξαμε πιο επιθετικά, πιο σκληρά από αυτούς, βάλαμε και τα σουτ. Ήμασταν καλύτεροι».
Μάλιστα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Turkiye» κάνει λόγο για ιστορική πρόκριση επί της Ελλάδας, καθώς είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο από το 2001 και συγκεκριμένα γράφει πως η Εθνική μας ομάδα «έφαγε οθωμανική... σφαλιάρα».
«Και ο μπακλαβάς δικός μας και ο τελικός δικός μας», γράφει το πρωτοσέλιδο άλλης εφημερίδας σχολιάζοντας με λίγο πιο καυστικό τρόπο το αποτέλεσμα.
Σε ανάλογο ύφος και η «Fanatik» να αναφέρει ως γίγαντες τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν. «Βρισκόμαστε στον τελικό του EuroBasket 2025! Οι 12 Γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα!».
Η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε το εν λόγω στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς οίκτο» αναφερόμενη στην επιβλητική νίκη της του Τουρκίας, ενώ η λεζάντα γράφει: «Η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του».
Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, για την ανάρτηση!
Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη, δίνοντας εντολή να κατέβει, κάτι που τελικά έγινε πράξη, υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και, φυσικά, χωρίς έγκριση.
Μάλιστα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Turkiye» κάνει λόγο για ιστορική πρόκριση επί της Ελλάδας, καθώς είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο από το 2001 και συγκεκριμένα γράφει πως η Εθνική μας ομάδα «έφαγε οθωμανική... σφαλιάρα».
«Και ο μπακλαβάς δικός μας και ο τελικός δικός μας», γράφει το πρωτοσέλιδο άλλης εφημερίδας σχολιάζοντας με λίγο πιο καυστικό τρόπο το αποτέλεσμα.
Σε ανάλογο ύφος και η «Fanatik» να αναφέρει ως γίγαντες τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν. «Βρισκόμαστε στον τελικό του EuroBasket 2025! Οι 12 Γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα!».
Το «χωρίς οίκτο» της Ομοσπονδίας που... το πήρε πίσωΗ τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα έκανε μία ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ.
Η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε το εν λόγω στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς οίκτο» αναφερόμενη στην επιβλητική νίκη της του Τουρκίας, ενώ η λεζάντα γράφει: «Η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του».
View this post on Instagram
Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, για την ανάρτηση!
Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη, δίνοντας εντολή να κατέβει, κάτι που τελικά έγινε πράξη, υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και, φυσικά, χωρίς έγκριση.
