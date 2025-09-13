Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας

Τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο

Το «χωρίς οίκτο» της Ομοσπονδίας που... το πήρε πίσω

View this post on Instagram A post shared by Türkiye Basketbol Federasyonu (@tbf)

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, για την ανάρτηση!

Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη, δίνοντας εντολή να κατέβει, κάτι που τελικά έγινε πράξη, υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και, φυσικά, χωρίς έγκριση.

FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

«Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα».«Έταξα στον Οσμάνι ένα Rolex αν έπαιζε καλά, θα του πάρω το καλύτερο», κατέληξε από τη μικτή ζώνη.Η νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket μετατράπηκε σε θρίαμβο στον τουρκικό Τύπο, που μιλά για ιστορικό κατόρθωμα μετά από 24 χρόνια.Μάλιστα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Turkiye» κάνει λόγο για ιστορική πρόκριση επί της Ελλάδας, καθώς είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο από το 2001 και συγκεκριμένα γράφει πως η Εθνική μας ομάδα «έφαγε οθωμανική... σφαλιάρα».«Και ο μπακλαβάς δικός μας και ο τελικός δικός μας», γράφει το πρωτοσέλιδο άλλης εφημερίδας σχολιάζοντας με λίγο πιο καυστικό τρόπο το αποτέλεσμα.Σε ανάλογο ύφος και η «Fanatik» να αναφέρει ως γίγαντες τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν. «Βρισκόμαστε στον τελικό του EuroBasket 2025! Οι 12 Γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα!».Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα έκανε μία ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ.Η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε το εν λόγω στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς οίκτο» αναφερόμενη στην επιβλητική νίκη της του Τουρκίας, ενώ η λεζάντα γράφει: «Η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του».