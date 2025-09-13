EuroBasket 2025: Η ΕΟΚ αντέδρασε στο «χωρίς οίκτο» των Τούρκων, οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν την ανάρτηση!
EuroBasket 2025: Η ΕΟΚ αντέδρασε στο «χωρίς οίκτο» των Τούρκων, οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν την ανάρτηση!
Η ανάρτηση «Χωρίς οίκτο» της τουρκικής ομοσπονδίας για τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα προκάλεσε την επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, με τους Τούρκους να κατεβάζουν το post και να ζητούν συγγνώμη
Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.
Από την αναμέτρηση ένα φωτογραφικό κλικ έχει γίνει viral που απαθανατίζει τον Τσέντι Όσμαν να καρφώνει εμφατικά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να στέκεται στην άκρη του παρκέ σαν να προσεύχεται.
Η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς οίκτο» αναφερόμενη στην επιβλητική νίκη της του Τουρκίας,
Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, για την ανάρτηση!
Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη, δίνοντας εντολή να κατέβει, κάτι που τελικά έγινε πράξη, υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και, φυσικά, χωρίς έγκριση.
Πηγή:www.gazzetta.gr
