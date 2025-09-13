EuroBasket 2025: Η ΕΟΚ αντέδρασε στο «χωρίς οίκτο» των Τούρκων, οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν την ανάρτηση!

Η ανάρτηση «Χωρίς οίκτο» της τουρκικής ομοσπονδίας για τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα προκάλεσε την επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, με τους Τούρκους να κατεβάζουν το post και να ζητούν συγγνώμη