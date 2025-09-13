Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη επί της Ελλάδας - Βίντεο
EUROBASKET 2025
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Εργκίν Αταμάν Eurobasket 2025 Μπάσκετ

Η Τουρκία απέκλεισε άνετα την Ελλάδα και θα παίξει την Κυριακή με την Γερμανία στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025

Τηλεφώνημα στον Εργκίν Αταμάν έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί μετά τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας κατά της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Στο σύντομο βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος τεχνικός έχει τον πρόεδρο της χώρας του σε ανοιχτή ακρόαση ενώ βηματίζει μέσα στα αποδυτήρια. Παρόντες είναι και όλοι οι παίκτες που χειροκροτούν.

Δείτε το βίντεο:

View this post on Instagram

A post shared by Fanatik (@fanatikcomtr)



Μαζί με τον Αταμάν είναι, μεταξύ άλλων, ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ στην Τουρκία και τεράστιος παίκτης στο παρελθόν.

Ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία (στις 21:00) είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν έχασαν από τη Σερβία μέσα μάλιστα στην Τουρκία.


