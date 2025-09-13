Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη επί της Ελλάδας - Βίντεο
Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη επί της Ελλάδας - Βίντεο
Η Τουρκία απέκλεισε άνετα την Ελλάδα και θα παίξει την Κυριακή με την Γερμανία στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025
Τηλεφώνημα στον Εργκίν Αταμάν έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί μετά τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας κατά της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.
Στο σύντομο βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος τεχνικός έχει τον πρόεδρο της χώρας του σε ανοιχτή ακρόαση ενώ βηματίζει μέσα στα αποδυτήρια. Παρόντες είναι και όλοι οι παίκτες που χειροκροτούν.
Δείτε το βίντεο:
Μαζί με τον Αταμάν είναι, μεταξύ άλλων, ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ στην Τουρκία και τεράστιος παίκτης στο παρελθόν.
Ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία (στις 21:00) είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν έχασαν από τη Σερβία μέσα μάλιστα στην Τουρκία.
Στο σύντομο βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος τεχνικός έχει τον πρόεδρο της χώρας του σε ανοιχτή ακρόαση ενώ βηματίζει μέσα στα αποδυτήρια. Παρόντες είναι και όλοι οι παίκτες που χειροκροτούν.
Δείτε το βίντεο:
View this post on Instagram
Μαζί με τον Αταμάν είναι, μεταξύ άλλων, ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ στην Τουρκία και τεράστιος παίκτης στο παρελθόν.
Ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία (στις 21:00) είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν έχασαν από τη Σερβία μέσα μάλιστα στην Τουρκία.
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
Υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch λόγω του αυξανόμενου χρέους
Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
Υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch λόγω του αυξανόμενου χρέους
Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα