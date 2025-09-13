Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη επί της Ελλάδας - Βίντεο

View this post on Instagram A post shared by Fanatik (@fanatikcomtr)

Τηλεφώνημα στον Εργκίν Αταμάν έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί μετά τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας κατά της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.Στο σύντομο βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος τεχνικός έχει τον πρόεδρο της χώρας του σε ανοιχτή ακρόαση ενώ βηματίζει μέσα στα αποδυτήρια. Παρόντες είναι και όλοι οι παίκτες που χειροκροτούν.Δείτε το βίντεο:Μαζί με τον Αταμάν είναι, μεταξύ άλλων, ο, πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ στην Τουρκία και τεράστιος παίκτης στο παρελθόν.Ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία (στις 21:00) είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν έχασαν από τη Σερβία μέσα μάλιστα στην Τουρκία.