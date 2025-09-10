Ελλάδα - Τουρκία: Για τις 21:00 της Παρασκευής «κλειδώνει» ο ημιτελικός του Eurobasket 2025
SPORTS
Eurobasket 2025 Εθνική ομάδα Βασίλης Σπανούλης Εργκίν Αταμάν

Ελλάδα - Τουρκία: Για τις 21:00 της Παρασκευής «κλειδώνει» ο ημιτελικός του Eurobasket 2025

Η Εθνική Ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης

Ελλάδα - Τουρκία: Για τις 21:00 της Παρασκευής «κλειδώνει» ο ημιτελικός του Eurobasket 2025
UPD:

Για τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι «κλειδώνει» ο ημιτελικός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε στην ΕΡΤ η FIBA.

Η FIBA φαίνεται ότι αποφάσισε ότι το ντέρμπι των ομάδων του Βασίλη Σπανούλη και του Εργκίν Αταμάν θα γίνει το βράδυ.

Οι νικητές των σημερινών προημιτελικών θα παίξουν στον πρώτο ημιτελικό, στις 17:00.

Επισήμως, η ανακοίνωση θα γίνει από τη FIBA μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γερμανία και η Σλοβενία.




UPD:

