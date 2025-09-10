Ελλάδα - Τουρκία: Για τις 21:00 της Παρασκευής «κλειδώνει» ο ημιτελικός του Eurobasket 2025

Για τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι «κλειδώνει» ο ημιτελικός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε στην ΕΡΤ η FIBA.

Η FIBA φαίνεται ότι αποφάσισε ότι το ντέρμπι των ομάδων του Βασίλη Σπανούλη και του Εργκίν Αταμάν θα γίνει το βράδυ.

Οι νικητές των σημερινών προημιτελικών θα παίξουν στον πρώτο ημιτελικό, στις 17:00.

Επισήμως, η ανακοίνωση θα γίνει από τη FIBA μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γερμανία και η Σλοβενία.