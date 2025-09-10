Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Σάρλοτ Δολοφονία Ιρίνα Ζαρούτσκα

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο

Η 23χρονη Ουκρανή Ιρίνα Ζαρούτσκα βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν μαύρο άνδρα με μαχαίρι - Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας σοκάρουν

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
439 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το νέο εκτεταμένο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και καταγράφει τη στιγμή της άγριας δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Η νεαρή γυναίκα, που είχε διαφύγει το 2022 από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή για να βρει καταφύγιο στις ΗΠΑ μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της, φαίνεται να κοιτά με τρόμο τον μαύρο 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ τη στιγμή που βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα. Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.

Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Charlotte Murder Suspect Mutters 'I Got that White Girl' as Blood Drips From Knife


Ο μαύρος δράστης, άστεγος και υπότροπος σε βίαια εγκλήματα, αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη το αιματοβαμμένο όπλο. Συνελήφθη δύο λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στον επόμενο σταθμό.

Την ίδια ώρα, το FBI ανακοίνωσε ότι ο Μπράουν κατηγορείται πλέον και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εκτός από τη δίωξη για φόνο που του είχε ήδη ασκηθεί από τις πολιτειακές αρχές. Οι νέες κατηγορίες συνεπάγονται ότι, εφόσον κριθεί ένοχος, είναι αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.

Κλείσιμο
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
O 35χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας στη Σάρλοτ


Η Ιρίνα Ζαρούτσκα περιγράφεται από φίλους και γνωστούς ως «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνης», που αγαπούσε τη γλυπτική, το σχέδιο μόδας και τη φροντίδα των ζώων. Η άγρια δολοφονία της έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και θλίψη στην ουκρανική διασπορά.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Η 23χρονη ζούσε στη Σάρλοτ μαζί με τη μητέρα της, τον αδελφό και την αδελφή της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Όσοι γνώριζαν την 23χρονη κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων»


Ειδήσεις σήμερα:

Πιερρακάκης στο protothema: Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ, στους μισθούς Ιανουαρίου θα φανούν οι αλλαγές

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αστυνομικοί για έλλειμμα 500.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου

Πλαστοί πίνακες με κέρδη εκατομμυρίων στην Ελλάδα - Το protothema στα άδυτα των κυκλωμάτων παραχάραξης
439 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης