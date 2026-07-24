Πρωταθλήτριες η Μάντσεστερ Σίτι και η UEFA από τα λεφτά για το Μουντιάλ
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Μάντσεστερ Σίτι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026 Premier League UEFA

Πρωταθλήτριες η Μάντσεστερ Σίτι και η UEFA από τα λεφτά για το Μουντιάλ

Ο λόγος βέβαια για το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της FIFA, που προκύπτει από τη συμμετοχή των παικτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

Πρωταθλήτριες η Μάντσεστερ Σίτι και η UEFA από τα λεφτά για το Μουντιάλ
Η Μάντσεστερ Σίτι και η UEFA ήταν η ομάδα και η ομοσπονδία, που κέρδισαν τα περισσότερα χρήματα από το Μουντιάλ. 

Ο λόγος βέβαια για το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της FIFA, που προκύπτει από τη συμμετοχή των παικτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θα μοιραστεί ένα ποσό λίγο πάνω από τα 310 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα λάβει το 70% των χρημάτων, μια και οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές, που αγωνίστηκαν, παίζουν στην Ευρώπη. 

Η Μάντσεστερ Σίτι εκπροσωπήθηκε από 19 ποδοσφαιριστές. Συνολικά αναμένεται να λάβει κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Για κάποιους συλλόγους θα ήταν μια σημαντική βοήθεια. Για τους «Πολίτες» είναι μάλλον σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά το μπάτζετ τους. 

Στην σχετική λίστα, ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η Άρσεναλ με 2,9 και οι Παρί, Ατλέτικο Μαδρίτης με 2,8. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην 9η θέση με 2,2 εκατομμύρια ευρώ. 

Από την πρώτη 15άδα των ομάδων, που θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα, υπάρχει μόνο μια μη ευρωπαϊκή, η Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία, στην 11η θέση.

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