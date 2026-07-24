«Είναι αδύνατον να σβήσει η φωτιά»: Σηκώνουν τα χέρια οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη, δύο μεγάλα μέτωπα καίνε ανεξέλεγκτα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Βελτιώνεται η κατάσταση στην Γκουανταλαχάρα



Στο έλεος της φωτιάς η νότια Γαλλία

French authorities have ordered the total evacuation of the Cap Ferret peninsula, as wildfires across Europe continue to rage.



Wildfires are becoming more frequent, more intense and lasting longer, particularly in Europe due to climate change. pic.twitter.com/upkWpC97pw — Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2026



Νέο μέτωπο και δεκάδες χιλιάδες εκκενώσεις



Συγκαλείται το διυπουργικό όργανο διαχείρισης κρίσεων



Ποινική δίωξη σε δύο καπνιστές

«Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή», επέμεινε η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.Η πυροσβεστική υπηρεσία (Infocam) εκτιμά πάντως ότι οι συνθήκες στη μεγάλη πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα, που έκαψε 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα είναι πλέον «ευνοϊκές» για την κατάσβεσή της και η φωτιά «είναι σε φάση σταθεροποίησης».Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, καίει από την περασμένη Πέμπτη σε αυτήν την άνυδρη, αραιοκατοικημένη περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα.«Η εξέλιξή της είναι ευνοϊκή», είπε μία εκπρόσωπος της Infocam στο Γαλλικό Πρακτορείο καθώς αναμένεται να μετριαστεί από αύριο Σάββατο η ταχύτητα των ριπών ανέμου, κάτι που θα βοηθήσει τους πυροσβέστες στη μάχη τους με τις φλόγες.Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων που είχαν εκκενωθεί μπορούν από σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές υποβάθμισαν την πυρκαγιά στο «επίπεδο 1», κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον έκτακτη βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση. Παρ’ όλ’ αυτά, περισσότεροι από 200 στρατιώτες παραμένουν επί τόπου, μαζί με 20 «χερσαία μέσα» και δύο αεροσκάφη.Νωρίς το βράδυ, ο Γκαρθία-Πάχε είπε ότι θέλει «να βοηθησει» τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-λεόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται από χθες και ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τα χωριά τους.Στη Γαλλία, οι Αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν.Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νινιέζ, περίπου 40.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης, ενώ η τοπική νομάρχης Σοφί Μπροκά χαρακτήρισε τη φωτιά στη Ζιρόντ ως μια «πυρκαγιά XXL».Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν την Τρίτη, έχουν ήδη καταστρέψει περίπου 10.000 εκτάρια δασικής έκτασης. Μέχρι στιγμής έχουν καεί 53 κατοικίες και ένα κάμπινγκ, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών σώθηκαν περίπου 2.000 σπίτια.Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οδηγώντας τις Αρχές στην εκκένωση και της πόλης Αρές.Την ίδια ώρα, δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Λαντ, κοντά στην πόλη Μπισκαρός, ανάγκασε περισσότερους από 23.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν σπίτια, κάμπινγκ, γηροκομείο και θερινή κατασκήνωση.Οι Αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά δεν πρόκειται να τεθεί υπό έλεγχο άμεσα, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 50 χλμ./ώρα και η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου.Από την έναρξη των πυρκαγιών έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση «ιδιαίτερα κρίσιμη» και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πυροσβεστικά αεροσκάφη να αναμένονται από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκαλεί απόψε το διυπουργικό όργανο διαχείρισης κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, στα νοτιοδυτικά.«Οι υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Υγείας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος» θα συμμετάσχουν σε αυτήν τη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 23.00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το Ματινιόν.Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές «θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν» το Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη αυτή.Ο υπουργός είπε πάντως ότι «προς το παρόν» δεν απειλείται η μεγαλούπολη. «Προφανώς θα κάνουμε τα πάντα για την προστατεύσουμε με χερσαία μέσα» και με τη βοήθεια του στρατού, τόνισε, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους.Δύο άνδρες διώκονται για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο, αφού συνελήφθησαν να καπνίζουν μέσα σε ένα δάσος στην περιοχή της Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εκδηλώθηκαν τεράστιες πυρκαγιές.Την Τετάρτη, μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά του Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, ο εισαγγελέας Ρενό Γκοντέλ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν ποινικές κυρώσεις σε όσους ανάβουν φωτιές σε δάση ή πετούν αναμένες γόπες.Ένας 29χρονος πιάστηκε να καπνίζει στη δασική περιοχή Λεζ-Καπ-Φερέ στη νύτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα στο Μπορντό. Την ίδια ημέρα αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε έναν 26χρονο που κάπνιζε σε δάσος στο Λακανό και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος την προηγούμενη ημέρα άναψε φωτιά για να κάνει μπάρμπεκιου στο σημείο όπου έκανε κάμπινγκ. Και αυτός τέθηκε υπό κράτηση και θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα το Σαββατοκυριακο.Η χρήση φωτιά σε δασικό περιβάλλον απαγορεύεται στις περιφέρειες Λαντ, Ζιρόντ και Λοτ-ε-Γκαρόν. Οι παραβάτες κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο.Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την Τετάρτη γύρω στο μεσημέρι, συνεχίζει να καταστρέφει τη λεκάνη του Αρκασόν έχοντας κάψει μέχρι τώρα 140.000 στρέμματα. Ο εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν εργάτες μιας εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό του χώρου γύρω από μια γραμμή υψηλής τάσης. Η χρήση του μηχανήματος επιτρεπόταν εκείνη την ώρα καθώς η απαγόρευση για «όλες τις δασικές εργασίες με χρήση θερμικών κινητήρων» τέθηκε σε ισχύ λίγες ώρες αργότερα.