Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο στη Βενεζουέλα έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία και φωτογραφία του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Νίκολας Μαδούρο ΗΠΑ Ισραήλ Βενεζουέλα

Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο στη Βενεζουέλα έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία και φωτογραφία του Τραμπ

Στόχος τους και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου - «Αμερικανοί, πηγαίνετε σπίτι», φώναζαν

Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο στη Βενεζουέλα έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία και φωτογραφία του Τραμπ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Περίπου 100 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο έκαψαν  μια αμερικανική και μια ισραηλινή σημαία στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, μετέδωσε το AFP.

Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή» - μια αναφορά στη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Καράκας μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5.546 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται συχνά πως ελέγχει τη Βενεζουέλα και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης