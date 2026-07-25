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Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο στη Βενεζουέλα έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία και φωτογραφία του Τραμπ
Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο στη Βενεζουέλα έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία και φωτογραφία του Τραμπ
Στόχος τους και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου - «Αμερικανοί, πηγαίνετε σπίτι», φώναζαν
Περίπου 100 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο έκαψαν μια αμερικανική και μια ισραηλινή σημαία στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, μετέδωσε το AFP.
Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή» - μια αναφορά στη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Καράκας μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5.546 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.
Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται συχνά πως ελέγχει τη Βενεζουέλα και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.
Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή» - μια αναφορά στη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Καράκας μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5.546 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.
Simpatizantes de Delcy Rodríguez queman imágenes de Trump y Marco Rubio. El presidente Trump está demorado en llevar a Delcy Rodríguez a visitar a Maduro. pic.twitter.com/jzy8VLQu61— David Baquero (@DavidBaquero1) July 24, 2026
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