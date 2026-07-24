Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή Σάλιακα: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ»
SPORTS
Ολυμπιακός Μανώλης Σάλιακας Ζανκτ Πάουλι

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή Σάλιακα: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή Σάλιακα: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ»
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Μετά από 10 χρόνια ο Μανώλης Σάλιακας φόρεσε ξανά τα ερυθρόλευκα με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτηση του.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ, προϊόν των ακαδημιών των ερυθρόλευκων με συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα, τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στη Γερμανία και την Ζανκτ Πάουλι, με την οποία κατέγραψε  9 γκολ και 12 ασίστ σε 120 παιχνίδια.




Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 1996, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Εργοτέλη και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, τον Ιανουάριο του 2013.

Με την ερυθρόλευκη φανέλα αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τους Νέους στη διοργάνωση του UEFA Youth League και ως βασικός πανηγύρισε μεγάλες νίκες στη διοργάνωση, απέναντι σε Juventus, Atletico de Madrid, Arsenal και Bayern Munich, ενώ έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού (έξι συμμετοχές).

Το 2016 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καρμιώτισσα της Κύπρου και το 2017 στον Κισσαμικό. Το 2019 συνέχισε την καριέρα του με μεταγραφή στον ΠΑΣ Λαμία και το 2020 στον ΠΑΣ Γιάννινα, μέχρι το 2022 όποτε και έφυγε από την Ελλάδα για την FC St. Pauli.

Στη Γερμανική ομάδα αγωνίστηκε ως βασικός τόσο στην άνοδο της ομάδας του τη σεζόν 2023-24, όσο και σε δύο αγωνιστικές περιόδους στην Bundesliga (2024-25, 2025-26), έχοντας συνολικά στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας 47 συμμετοχές με τρία γκολ και έξι ασίστ.


Μανώλη καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

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«Μόλις άκουσα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή»
Από την πλευρά του ο έμπειρος ποδοσφαιριστής δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίηση του για την επανένταξη του στην ερυθρόλευκη οικογένεια.



Αναλυτικά όσα δήλωσε
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι πάλι σε αυτόν τον σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλα, να έχουμε υγεία και μια πετυχημένη χρονιά.

Πάντα ήθελα να γυρίσω και να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιος σε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση και σίγουρα μου έκαναν καλό αυτά τα χρόνια που έλειπα ώστε να γεμίσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός ακόμα.

Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καρίερα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίκτες, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τώρα.

Είναι τιμή για μένα. Είναι συγκινητικό. Μόλις άκουσα τα νέα για τον Ολυμπιακό δεν το σκέφτηκα ούτε δεύτερη στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί και είμαι περήφανος.

Με εξιτάρει που ο σύλλογος έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια και συζητιέται σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες έχουμε ευθύνη γιατί αντιπροσωπεύουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας.

Θα δίνω το 100% και θα μεταδίδω την ενέργεια αυτή και στους συμπαίκτες μου και εύχομαι πολλές επιτυχίες. Ανυπόμονω να δώσω τα πάντα για αυτά τα παιδιά».
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