Άστατος ο καιρός και σήμερα, «κόκκινος» συναγερμός για Σποράδες και Εύβοια

Η κακοκαιρία επιμένει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί και οι άνεμοι ενισχύονται στο Αιγαίο



Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Σάββατο: Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια περιοχή, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30 βαθμούς.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Κλείσιμο

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας και σήμερα Σάββατο, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να διατηρεί σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ενώ για αρκετές περιοχές έχουν εκδοθεί κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.Στιςμέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).Στην, κυρίως στην κεντρική και βόρεια περιοχή, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).Στα(Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).Στη, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30 βαθμούς.Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά τμήματα σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Μαγνησία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια) τις πρώτες ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν.

Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 και στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.