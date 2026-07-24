Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει», δείτε βίντεο
Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει», δείτε βίντεο
Οι «πράσινοι» ανέβασαν στο X, ένα απόσπασμα, μια ατάκα του Ομπράντοβιτς, που δείχνει το σκεπτικό του
Η συνέντευξη που έδωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο επίσημο site του Παναθηναϊκού είχε βγάλει σημαντικές δηλώσεις.
Για το πως θέλει να δει τη δική του ομάδα τη φετινή σεζόν.
Τα στοιχεία που θέλει να έχουν οι παίκτες του, σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις, στην προσπάθεια που θα κάνουν οι «πράσινοι» να επιστρέψουν στην κορυφή σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στο X, ένα απόσπασμα, μια ατάκα του Ομπράντοβιτς, που δείχνει το σκεπτικό του: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει, μια ομάδα που θα κάνει τους οπαδούς μας περήφανους για τον τρόπο που παίζουμε» τόνισε ο Σέρβος τεχνικός.
Για το πως θέλει να δει τη δική του ομάδα τη φετινή σεζόν.
Τα στοιχεία που θέλει να έχουν οι παίκτες του, σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις, στην προσπάθεια που θα κάνουν οι «πράσινοι» να επιστρέψουν στην κορυφή σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στο X, ένα απόσπασμα, μια ατάκα του Ομπράντοβιτς, που δείχνει το σκεπτικό του: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει, μια ομάδα που θα κάνει τους οπαδούς μας περήφανους για τον τρόπο που παίζουμε» τόνισε ο Σέρβος τεχνικός.
“I want to see a team that will fight, a team that makes our fans proud of how we play.” 🗣️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 24, 2026
Coach Zeljko Obradovic sets the tone for the future, highlighting the fighting spirit and mentality that Panathinaikos must show on the court!
Watch his full exclusive interview now on… pic.twitter.com/OhIJKnV7rN
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