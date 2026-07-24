Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει», δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει», δείτε βίντεο

Οι «πράσινοι» ανέβασαν στο X, ένα απόσπασμα, μια ατάκα του Ομπράντοβιτς, που δείχνει το σκεπτικό του

Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό: «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει», δείτε βίντεο
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Η συνέντευξη που έδωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο επίσημο site του Παναθηναϊκού είχε βγάλει σημαντικές δηλώσεις. 

Για το πως θέλει να δει τη δική του ομάδα τη φετινή σεζόν. 

Τα στοιχεία που θέλει να έχουν οι παίκτες του, σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις, στην προσπάθεια που θα κάνουν οι «πράσινοι» να επιστρέψουν στην κορυφή σε Ευρώπη και Ελλάδα. 

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στο X, ένα απόσπασμα, μια ατάκα του Ομπράντοβιτς, που δείχνει το σκεπτικό του:  «Θέλω να δω μια ομάδα που θα παλεύει, μια ομάδα που θα κάνει τους οπαδούς μας περήφανους για τον τρόπο που παίζουμε» τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. 

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