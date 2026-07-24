Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την απόκτηση του Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την απόκτηση του Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά
Η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό πήρε επίσημη μορφή με την ανακοίνωση της ισραηλινής ομάδας
Η πλήρης ανατροπή στην υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα ολοκληρώθηκε με τον διεθνή μέσο να έρχεται στην Ελλάδα αλλά αντί για τα κιτρινόμαυρα να φορά τα πράσινα.
Ο άσος από τη Ζάμπια μέχρι το βράδυ της Τρίτης εμφανιζόταν κλεισμένος από την ΑΕΚ, ωστόσο η χρησιμοποίηση του από τη Χάποελ στον αγώνα των προκριματικών του Champions League κόντρα στη Βίκινγκουρ άλλαξε άρδην τα δεδομένα με τον Παναθηναϊκό να κάνει την κίνηση του και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή, γεγονός που επιβεβαίωσαν και οι Ισραηλινοί μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα social media.
«Έχει υπάρξει συμφωνία για τη μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκουρ και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο».
Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό θα προβεί σε ανάλογη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του παίκτη, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
Ο άσος από τη Ζάμπια μέχρι το βράδυ της Τρίτης εμφανιζόταν κλεισμένος από την ΑΕΚ, ωστόσο η χρησιμοποίηση του από τη Χάποελ στον αγώνα των προκριματικών του Champions League κόντρα στη Βίκινγκουρ άλλαξε άρδην τα δεδομένα με τον Παναθηναϊκό να κάνει την κίνηση του και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή, γεγονός που επιβεβαίωσαν και οι Ισραηλινοί μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα social media.
«Έχει υπάρξει συμφωνία για τη μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στον ελληνικό σύλλογο Παναθηναϊκό. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Βίκινγκουρ και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο».
Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό θα προβεί σε ανάλογη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του παίκτη, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
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