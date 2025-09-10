Το Final 4 της Euroleague επιστρέφει μετά από 19 χρόνια στην Αθήνα
Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην συνεδρίαση της Euroleague υπερψηφίστηκε η ελληνική πρόταση και το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026 το Final-4 θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ - Τι αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η διοργανώτρια
Μετά το 2007 η τελική φάση της Euroleague επιστρέφει επί ελληνικού εδάφους.
Η μάχη της Αθήνας και του Βελιγραδίου, που κρατούσε από τις αρχές του καλοκαιριού, ανέδειξε νικήτρια την ελληνική πρωτεύουσα καθώς η προσφορά της κρίθηκε καλύτερη απ' αυτήν των Σέρβων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η πρόταση για να διεξαχθεί το Final 4 στο Telekom Center Athens έφτασε στα 9 εκατομμύρια ευρώ με τις ομάδες στην ψηφοφορία που έγινε πριν από λίγη ώρα να λένε το μεγάλο «ναι» (το αποτέλεσμα ήταν 8-3 υπέρ της Αθήνας) και να το επιβεβαιώνει επισήμως και η διοργανώτρια.
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ με τους ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 22 Μαϊού και τον τελικό για την Κυριακή 24 Μαΐου.
Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε ένα από πλέον σύγχρονα γήπεδα) θα φιλοξενήσει το Final 4 της Euroleague (το 2007 η προηγούμενη με τον ΠΑΟ να επικρατεί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό), ενώ είναι η τέταρτη συνολικά που θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους καθώς είχαν προηγηθεί το ΣΕΦ (1993) και το PAOK Sports Arena (2000).
Η επίσημη ανακοίνωση της Euroleague
«Η επιστροφή του Final 4 στην Αθήνα ήταν μια φυσική απόφαση», ανέφερε στη δήλωση του ο πρόεδρος της Euroleague Ντέγιαν Μποντίρογκα, με τον CEO της διοργανώτριας να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που έδειξαν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Euroleague ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Το γήπεδο κατασκευάστηκε το 1994 και ανακαινίστηκε ριζικά ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενώ από τότε έχει αποτελέσει το σκηνικό για αναρίθμητες μπασκετικές στιγμές-ορόσημα. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου.
Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί Final Four, μετά το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η διοργάνωση επιστρέφει σε ένα εμβληματικό γήπεδο, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Αθήνας στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
«Η Euroleague ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Το γήπεδο κατασκευάστηκε το 1994 και ανακαινίστηκε ριζικά ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενώ από τότε έχει αποτελέσει το σκηνικό για αναρίθμητες μπασκετικές στιγμές-ορόσημα. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου.
Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί Final Four, μετά το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η διοργάνωση επιστρέφει σε ένα εμβληματικό γήπεδο, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Αθήνας στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
«Η Αθήνα είναι μια πόλη με τεράστια μπασκετική παράδοση και ένα από τα πιο παθιασμένα κοινά στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 σε μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague Basketball. «Η Ελλάδα παραμένει βασική αγορά για την EuroLeague, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, ένα αφοσιωμένο φίλαθλο κοινό και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα ήταν μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε ένα ακόμη θεαματικό γεγονός».
Από την πλευρά του, ο CEO της Euroleague Basketball, Πάουλιους Μοτιεγιούνας, τόνισε: «Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις παραδοσιακές αγορές. Η αφοσίωση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την ιστορία της και το πάθος των φιλάθλων, την καθιστούν ιδανικό σκηνικό για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η στήριξή τους υπήρξε καθοριστική ώστε το Final Four να επιστρέψει στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε ξανά μια αξέχαστη εμπειρία».
Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αναδεικνύει τον στόχο της Euroleague Basketball να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες στους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης.»
