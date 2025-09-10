Το Final 4 της Euroleague επιστρέφει μετά από 19 χρόνια στην Αθήνα

Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην συνεδρίαση της Euroleague υπερψηφίστηκε η ελληνική πρόταση και το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026 το Final-4 θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ - Τι αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η διοργανώτρια