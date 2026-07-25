Δύο επιχειρήσεις προσέφυγαν κατά των νέων δασμών του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Δασμοί Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ Προσφυγή

Δύο επιχειρήσεις προσέφυγαν κατά των νέων δασμών του Τραμπ

Στην προσφυγή υποστηρίζουν ότι οι νέοι δασμοί απαιτούν πιο λεπτομερή ευρήματα ανά χώρα σχετικά με την «καταναγκαστική εργασία» προκειμένου να δικαιολογηθούν νομικά

Δύο επιχειρήσεις προσέφυγαν κατά των νέων δασμών του Τραμπ
Δύο αμερικανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσέφυγαν την Παρασκευή κατά των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους, υποστηρίζοντας ότι με τη νέα αυτή πολιτική του, όπως και με τους περισσότερους από τους προηγούμενους δασμούς, υπερέβη την εξουσία του σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των εξαγωγών.

Η προσφυγή, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζει ότι οι νέοι δασμοί απαιτούν πιο λεπτομερή ευρήματα ανά χώρα σχετικά με την «καταναγκαστική εργασία» προκειμένου να δικαιολογηθούν νομικά. Οι δύο επιχειρήσεις, με την υποστήριξη μιας μη κερδοσκοπικής νομικής ομάδας που είχε προσφύγει με επιτυχία κατά προηγούμενων δασμών, ισχυρίστηκαν ότι ο πρόεδρος προσπαθεί να επαναφέρει δασμούς που είχαν ήδη κριθεί παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε από την Παρασκευή νέους δασμούς ύψους 10% και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Καναδά, της Βρετανίας και της Ινδίοας, με την αιτιολογία ότι δεν κάνουν αρκετά για να σταματήσουν την εξαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Οι νέοι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ μόλις έληξε προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10%.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής του πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους ως μέσο πίεσης για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς στις 20 Φεβρουαρίου, κρίνοντας ότι ο Νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλει μονομερώς δασμούς σε εμπορικούς εταίρους.

Ο Τραμπ απάντησε σε αυτή την απόφαση επικρίνοντας το δικαστήριο και επιβάλλοντας έναν νέο και προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% επικαλούμενος άλλον νόμο. Αυτοί οι δασμοί, όπως και οι δασμοί του IEEPA, επιβλήθηκαν επίσης βάσει  άρθρου του νόμου που κανένας προηγούμενος πρόεδρος δεν είχε χρησιμοποιήσει για την επιβολή δασμών, και κρίθηκαν επίσης παράνομοι από το αμερικανικό εμπορικό δικαστήριο. Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε έφεση κατά της εν λόγω απόφασης.

Οι δασμοί της Παρασκευής επιβλήθηκαν βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, το οποίο αποσκοπεί στην καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών από άλλα κράτη. Σε αντίθεση με το IEEPA το Άρθρο 301 έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα από άλλους προέδρους, ωστόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ισχυρίζονται στην προσφυγή τους ότι οι δασμοί εκείνα στόχευαν συγκεκριμένες χώρες και βιομηχανίες και η οριζόντια προσέγγιση του Τραμπ δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.

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