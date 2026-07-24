Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για τη μεγάλη μεταγραφή με τον MVP του Μουντιάλ, Ρόδρι
SPORTS
Ρόδρι Ρεάλ Μαδρίτης Μάντσεστερ Σίτι

Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για τη μεγάλη μεταγραφή με τον MVP του Μουντιάλ, Ρόδρι

Ο Ισπανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως και το επόμενο καλοκαίρι, εκείνο δηλαδή του 2027

Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για τη μεγάλη μεταγραφή με τον MVP του Μουντιάλ, Ρόδρι
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για το μεγαλύτερο μεταγραφικό κόλπο του φετινού καλοκαιριού. 

Η «Βασίλισσα» σύμφωνα με τον έγκυρο Βρετανό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Ορνστάιν, δουλεύει για να αποκτήσει τον Ρόδρι. 

Ο Ισπανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως και το επόμενο καλοκαίρι, εκείνο δηλαδή του 2027. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για νέο συμβόλαιο ανάμεσα στη Σίτι και τον παίκτη. 

Η Ρεάλ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι σε καλό δρόμο στις επαφές της με τον 30χρονο Ισπανό χαφ, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του πρόσφατου Μουντιάλ. 

Την κατάκτηση του οποίου πανηγύρισε με την Εθνική του ομάδα. 

Ρεάλ και Σίτι ακόμα δεν έχουν μπει σε λεπτομέρειες αλλά φαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα για τη «Βασίλισσα». 

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης