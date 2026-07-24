Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για τη μεγάλη μεταγραφή με τον MVP του Μουντιάλ, Ρόδρι
Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για τη μεγάλη μεταγραφή με τον MVP του Μουντιάλ, Ρόδρι
Ο Ισπανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως και το επόμενο καλοκαίρι, εκείνο δηλαδή του 2027
Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για το μεγαλύτερο μεταγραφικό κόλπο του φετινού καλοκαιριού.
Η «Βασίλισσα» σύμφωνα με τον έγκυρο Βρετανό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Ορνστάιν, δουλεύει για να αποκτήσει τον Ρόδρι.
Ο Ισπανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως και το επόμενο καλοκαίρι, εκείνο δηλαδή του 2027. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για νέο συμβόλαιο ανάμεσα στη Σίτι και τον παίκτη.
Η Ρεάλ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι σε καλό δρόμο στις επαφές της με τον 30χρονο Ισπανό χαφ, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του πρόσφατου Μουντιάλ.
Την κατάκτηση του οποίου πανηγύρισε με την Εθνική του ομάδα.
Ρεάλ και Σίτι ακόμα δεν έχουν μπει σε λεπτομέρειες αλλά φαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα για τη «Βασίλισσα».
Η «Βασίλισσα» σύμφωνα με τον έγκυρο Βρετανό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Ορνστάιν, δουλεύει για να αποκτήσει τον Ρόδρι.
Ο Ισπανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως και το επόμενο καλοκαίρι, εκείνο δηλαδή του 2027. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για νέο συμβόλαιο ανάμεσα στη Σίτι και τον παίκτη.
Η Ρεάλ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι σε καλό δρόμο στις επαφές της με τον 30χρονο Ισπανό χαφ, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του πρόσφατου Μουντιάλ.
Την κατάκτηση του οποίου πανηγύρισε με την Εθνική του ομάδα.
Ρεάλ και Σίτι ακόμα δεν έχουν μπει σε λεπτομέρειες αλλά φαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα για τη «Βασίλισσα».
🚨 Real Madrid working on deal to sign Rodri from Manchester City. Clubs not yet in talks but #RMFC now operating on basis of midfielder joining this summer. #MCFC still hope #Spain captain stays with/without new contract. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/MVGhS094pU— David Ornstein (@David_Ornstein) July 24, 2026
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