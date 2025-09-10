Την Παρασκευή η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του «Ιπποκράτειου» Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000
Την Παρασκευή η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του «Ιπποκράτειου» Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000
Συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα - Είχε χειρουργήσει το 2019 τον Πέτρο Τατσόπουλο όταν τον έβαλε επειγόντως για επέμβαση καρδιάς μετά από στεφανιογραφία
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για το πλημμέλημα της δωροληψίας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρη Λυμπεριάδη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Ειδικότερα, ο εν λόγω γιατρός συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Η δίκη του, αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο δικαστήριο για την Παρασκευή (12/9). Το δικαστήριο ωστόσο του επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.
Όταν χειρούργησε τον Πέτρο Τατσόπουλο
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λυμπεριάδης είναι ο γιατρός ο οποίος έσπευσε να χειρουργήσει τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο όταν τον είχε εξετάσει το 2019. Τότε, μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ είχε περιγράψει λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν στεφανιογραφία, όμως ο Πέτρος Τατσόπουλος άρχισε να έχει δύσπνοια. «Δεν ήξερα εγώ ότι ήταν ο κ. Τατσόπουλος, όταν είδα την κατάσταση είπα τρέχτε τον επάνω, τρέχτε, αλλιώς τελειώνει».
«Μου είπαν να κάνουμε και άλλες εξετάσεις... να κάνει αξονική. Τους είπα "ή τώρα επάνω ή τελειώνει"», είπε κ. Λυμπεριάδης, εξηγώντας πως η εμπειρία του του έλεγε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, λόγω της χλωμότητας του ασθενή και της δύσπνοιας.
Ειδικότερα, ο εν λόγω γιατρός συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Η δίκη του, αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο δικαστήριο για την Παρασκευή (12/9). Το δικαστήριο ωστόσο του επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.
Όταν χειρούργησε τον Πέτρο Τατσόπουλο
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λυμπεριάδης είναι ο γιατρός ο οποίος έσπευσε να χειρουργήσει τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο όταν τον είχε εξετάσει το 2019. Τότε, μιλώντας στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ είχε περιγράψει λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν στεφανιογραφία, όμως ο Πέτρος Τατσόπουλος άρχισε να έχει δύσπνοια. «Δεν ήξερα εγώ ότι ήταν ο κ. Τατσόπουλος, όταν είδα την κατάσταση είπα τρέχτε τον επάνω, τρέχτε, αλλιώς τελειώνει».
«Μου είπαν να κάνουμε και άλλες εξετάσεις... να κάνει αξονική. Τους είπα "ή τώρα επάνω ή τελειώνει"», είπε κ. Λυμπεριάδης, εξηγώντας πως η εμπειρία του του έλεγε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, λόγω της χλωμότητας του ασθενή και της δύσπνοιας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα