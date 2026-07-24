Τα παραλειπόμενα από το Προεδρικό: Οι διάλογοι των αρχηγών, οι «εκλογές τον Μάιο» και τα χαμόγελα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα παραλειπόμενα από το Προεδρικό: Οι διάλογοι των αρχηγών, οι «εκλογές τον Μάιο» και τα χαμόγελα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα γλυπτά του Παρθενώνα και ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, οι συζητήσεις για το πώς αθλούνται οι αρχηγοί και το σχόλιο Τασούλα για τις απουσίες - Οι παρουσίες και τα πηγαδάκια στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Πολλά ήταν τα πηγαδάκια στο Προεδρικό Μέγαρο, στην καθιερωμένη δεξίωση του ΠτΔ Κώστα Τασούλα για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα.
Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου, όπου αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά οι πολιτικοί αρχηγοί (αντί για το «κιόσκι» του κήπου), συζήτησαν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρών ήταν ακόμη ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου.
Μάλιστα ο γ.γ του ΚΚΕ σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρίσκονται (είχαν αρνηθεί την πρόσκληση οι Ζ. Κωνσταντοπούλου, Δ. Νατσιός, Ρ. Δούρου), του θυμίζει τις αρχές της αντιπολίτευσης.
«Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε» είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά στους δημοσιογράφους. Ο κ. Τασούλας σχολιάζοντας μάλιστα τις απουσίες, είπε χαριτολογώντας: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δε θα έρθουν θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν» κατέληξε.
Όπως αποκάλυψε ο ΠτΔ, συζήτησαν για την περίπτωση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει εκφραστεί απερίφραστα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όσο για τις εκλογές; «Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο» είπε ο κ. Τασούλας στους αρχηγούς. Οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν, επίσης, το ενδεχόμενο να γίνει debate με πολλούς υποψήφιους και ο Κώστας Τασούλας είπε χιουμοριστικά «να γίνει με ΑΣΕΠ».
Οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν επίσης για το πώς αθλούνται. Εκεί ο γ.γ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας είπε ότι περπατάει, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ρωτήθηκε, είπε ότι του πέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στη μέση.
Ο πρωθυπουργός έφτασε μόνος χωρίς να συνοδεύεται από την σύζυγό του Μαρέβα. Τον υποδέχθηκαν η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας Ντενίζ Λιάπη και η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή καθώς και ο Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του ΠτΔ Βασίλης Νταβώνης.
Κατευθύνθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων όπου χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, και τον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Είχε και μια σύντομη - και μάλλον ψυχρή - χειραψία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο είχε λίγο νωρίτερα σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή.
Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου, όπου αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά οι πολιτικοί αρχηγοί (αντί για το «κιόσκι» του κήπου), συζήτησαν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρών ήταν ακόμη ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου.
Μάλιστα ο γ.γ του ΚΚΕ σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρίσκονται (είχαν αρνηθεί την πρόσκληση οι Ζ. Κωνσταντοπούλου, Δ. Νατσιός, Ρ. Δούρου), του θυμίζει τις αρχές της αντιπολίτευσης.
«Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε» είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά στους δημοσιογράφους. Ο κ. Τασούλας σχολιάζοντας μάλιστα τις απουσίες, είπε χαριτολογώντας: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δε θα έρθουν θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν» κατέληξε.
Όπως αποκάλυψε ο ΠτΔ, συζήτησαν για την περίπτωση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει εκφραστεί απερίφραστα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όσο για τις εκλογές; «Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο» είπε ο κ. Τασούλας στους αρχηγούς. Οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν, επίσης, το ενδεχόμενο να γίνει debate με πολλούς υποψήφιους και ο Κώστας Τασούλας είπε χιουμοριστικά «να γίνει με ΑΣΕΠ».
Οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν επίσης για το πώς αθλούνται. Εκεί ο γ.γ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας είπε ότι περπατάει, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ρωτήθηκε, είπε ότι του πέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στη μέση.
Δείτε το βίντεο από την δεξίωση
Ο πρωθυπουργός έφτασε μόνος χωρίς να συνοδεύεται από την σύζυγό του Μαρέβα. Τον υποδέχθηκαν η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας Ντενίζ Λιάπη και η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή καθώς και ο Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του ΠτΔ Βασίλης Νταβώνης.
Κατευθύνθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων όπου χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, και τον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Είχε και μια σύντομη - και μάλλον ψυχρή - χειραψία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο είχε λίγο νωρίτερα σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή.
Ωστόσο, λίγο αργότερα οι «πάγοι» μεταξύ τους έδειξαν να λιώνουν καθώς ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είχαν μια θερμή συνομιλία με πολλά χαμόγελα, ενώπιον των επίσης χαμογελαστών Νικήτα Κακλαμάνη, Δημήτρη Κουτσούμπα, Νίκης Κεραμέως, Λουκά Αποστολίδη και Γιάννη Στουρνάρα. «Έχετε γίνει ποιητικοί και οι δύο, Κυριάκο και Νίκο, στη Βουλή» ακούστηκε να λέει ο πρώην υπουργός και δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης προς τους κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.
Μάλιστα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο κ. Μητσοτάκης απάντησε γελαστός: «Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι».
Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συζητήσεις και με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αλλά και με τον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα με τον οποίον κάθονταν δίπλα-δίπλα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγοντας από το Προεδρικό Μέγαρο περίπου μετά τις 9 πήγε στην προβολή της πολυσυζητημένης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαιρετώντας τον επικεφαλής του ελληνικού FBI, Φώτη Ντουίτση, του είπε αστειευόμενος «με τόσες επιτυχίες σε βλέπω ευρωβουλευτή».
Οι εκλογές ήταν αντικείμενο συζήτησης στα πηγαδάκια μεταξύ υπουργών και βουλευτών συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Οι περισσότεροι σχολίαζαν την τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί στο Open όπου επανέλαβε ότι «δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο» και πως οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, όπως έχει διαβεβαιώσει κατ' επανάληψη.
Η δασκάλα από τα Φουρνά Ευρυτανίας κρατούσε στα χέρια της το βιβλίο, που έκανε δώρο στους επίσημους προσκεκλημένους της βραδιάς ο Τασούλας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της είπε μάλιστα ότι η ιστορία της του θυμίζει τον Αβέρωφ και πώς αποφάσισαν να οργανώσουν το Μέτσοβο.
Από τα πηγαδάκια στη μεγάλη σάλα του προεδρικού μεγάρου που τράβηξαν την προσοχή ήταν εκείνο ανάμεσα στο επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλο. «Είμαι συνεπής στις θέσεις μου», ακούστηκε να λέει ο ανεξάρτητος, πλέον, βουλευτής.
Στην αίθουσα των διαπιστευτηρίων, ένα από τα πρόσωπα που πολιορκήθηκαν ήταν ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος που προσγείωσε F-16 που παρουσίασε μηχανική βλάβη στη Ζάκυνθο. Παραβρισκόμενοι εκθείασαν την ηρωική πράξη του αντισμηνάρχου που ήταν μεταξύ των τεσσάρων τιμητικά προσκεκλημένων στο Προεδρικό, λέγοντάς του πως η πράξη του θα αποτελέσει το καλύτερο κάλεσμα για τα νέα παιδιά.
Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου του Προεδρικού όπου αποσύρθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, έπαιξε στο πιάνο της βασίλισσας Φρειδερίκης, που είναι πλήρως λειτουργικό και κουρδισμένο, μέλος της μπάντας του στρατού.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εφοπλιστές Πάνος Λασκαρίδης και Χάρης Βαφειάς, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σταμάτης Φασουλής.
Οι στυλιστικές επιλογές στην Ηρώδου ΑττικούΗ Νίκη Κεραμέως επέλεξε ένα κομψό, αμάνικο ρούχο με διακριτικά λουλουδάτα μοτίβα σε γήινους τόνους, συνδυάζοντάς το με κρεμαστά σκουλαρίκια.
H Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία σε πετρόλ απόχρωση, με ανάγλυφα λουλουδάτα μοτίβα.
Η Νάντια Μητσάκου, σύζυγος του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, επέλεξε ένα εκρού αμάνικο φόρεμα, διακριτική ανάγλυφη υφή και ζώνη στη μέση.
Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Σωκράτη Φάμελλου, επέλεξε ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα με έντονα μαύρα κεντήματα και ζώνη.
Στη δεξίωση βρέθηκαν Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη με τη δημοσιογράφο να επιλέγει ένα λιτό και μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση, με κοντά μανίκια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί clutch, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και πέδιλα σε παρόμοιο χρωματικό τόνο.
Η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα επέλεξε ένα κομψό εκρού μίντι φόρεμα από δαντέλα, με έντονα φλοράλ σχέδια, ψηλό λαιμό και διακριτικά δομημένους ώμους.
Η Μιμή Ντενίση επέλεξε μια εμφάνιση σε γκρι αποχρώσεις, συνδυάζοντας μακρύ φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες και ασύμμετρο, κεντημένο σάλι.
Η Μαριλίζα, σύζυγος του Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε ένα μαύρο κρουαζέ φόρεμα μέχρι το γόνατο, με μακριά μανίκια ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ τσάντα ώμου και χρυσά πέδιλα.
Στην δεξίωση βρέθηκε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με τη σύζυγό του, Δήμητρα που φόρεσε μια μακριά κρουαζέ σαμπανιζέ τουαλέτα με τιράντες.
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