Δυναμική επιστροφή για το Ελληνικό Μπόουλινγκ Κωφών στην Ευρώπη – Πρώτο μεγάλο βήμα της Ε.Ο.Α.Κ. με ορίζοντα το «Deafolympics Αθήνα 2029»

Στο 13 o Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ Κωφών στο Σαν Λάζαρο Ντι Σαβένα της Ιταλίας, οι διεθνείς αθλητές και αθλήτριες pραγματοποίησαν ελπιδοφόρες εμφανίσεις ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης

Μπόουλινγκ Κωφών επέστρεψε δυναμικά εκεί που ανήκει: στη διεθνή σκηνή και στην ευρωπαϊκή ελίτ.



Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) έστειλε σαφές μήνυμα αναγέννησης του αθλήματος, θέτοντας σε εφαρμογή το στρατηγικό πλάνο αναγέννησης του, με την παρουσία της ελληνικής αποστολής Μπόουλινγκ να δίνει ξανά δυναμικό «παρών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί το πρώτο, καθοριστικό σκαλοπάτι για τη συγκρότηση μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής Εθνικής Ομάδας Μπόουλινγκ, με απόλυτο και μεγάλο στόχο τους 26ους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών – Deaflympics 2029 που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.



από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου 2026 στο Σαν Λάζαρο Ντι Σαβένα της Ιταλίας, οι διεθνείς αθλητές και αθλήτριες μας πραγματοποίησαν ελπιδοφόρες εμφανίσεις ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης, συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες και θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον. Ήταν η επίσημη αφετηρία ανασύνταξης του αθλήματος στην Ελλάδα.



Η σύνθεση της ελληνικής αποστολής Την εθνική προσπάθεια για το Μπόουλινγκ Κωφών, με τους διεθνείς αθλητές μας Χρήστο Τσολκανάκη, Δημήτριο Ζαφειρόπουλο, Ευγενία Φερμάνη και Χριστίνα Ιωαννίδου, καθοδήγησε το τεχνικό επιτελείο υπό τον Ομοσπονδιακό προπονητή Παναγιώτη Βαρδάκη και βοηθό προπονήτρια την Χρυσή Καραπάσια.



Τα επίσημα αποτελέσματα της ελληνικής συμμετοχής στη διοργάνωση της Ιταλίας:







Χρήστος Τσολκανάκης: 29η θέση – με σύνολο 1.050 πόντους / 175,00 μέσος όρος



Δημήτρης Ζαφειρόπουλος: 34η θέση – με σύνολο 1.035 πόντους / 172,50 μέσος όρος



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ΦΕΡΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 25η ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ 970 ΠΟΝΤΟΙ / 166,66 ΜΕΣΟ ΟΡΟ



Ευγενία Φερμάνη: 25η θέση – με σύνολο 970 πόντους / 166,66 μέσος όρος



Χριστίνα Ιωαννίδου: 44η θέση – με σύνολο 849 πόντους / 141,50 μέσος όρος



Μετά από χρόνια αγωνιστικής απουσίας, το ελληνικόεπέστρεψε δυναμικά εκεί που ανήκει: στη διεθνή σκηνή και στην ευρωπαϊκή ελίτ.Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) έστειλε σαφές μήνυμα αναγέννησης του αθλήματος, θέτοντας σε εφαρμογή το στρατηγικό πλάνο αναγέννησης του, με την παρουσία της ελληνικής αποστολής Μπόουλινγκ να δίνει ξανά δυναμικό «παρών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί το πρώτο, καθοριστικό σκαλοπάτι για τη συγκρότηση μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής Εθνικής Ομάδας Μπόουλινγκ, με απόλυτο και μεγάλο στόχο τους 26ους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών – Deaflympics 2029 που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.Στο 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ Κωφών που διεξήχθη, οι διεθνείς αθλητές και αθλήτριες μας πραγματοποίησαν ελπιδοφόρες εμφανίσεις ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης, συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες και θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον. Ήταν η επίσημη αφετηρία ανασύνταξης του αθλήματος στην Ελλάδα.Την εθνική προσπάθεια για το Μπόουλινγκ Κωφών, με τους διεθνείς αθλητές μας Χρήστο Τσολκανάκη, Δημήτριο Ζαφειρόπουλο, Ευγενία Φερμάνη και Χριστίνα Ιωαννίδου, καθοδήγησε το τεχνικό επιτελείο υπό τον Ομοσπονδιακό προπονητή Παναγιώτη Βαρδάκη και βοηθό προπονήτρια την Χρυσή Καραπάσια.Τα επίσημα αποτελέσματα της ελληνικής συμμετοχής στη διοργάνωση της Ιταλίας:ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ (μεταξύ 56 αθλητών)Χρήστος Τσολκανάκης: 29η θέση – με σύνολο 1.050 πόντους / 175,00 μέσος όροςΔημήτρης Ζαφειρόπουλος: 34η θέση – με σύνολο 1.035 πόντους / 172,50 μέσος όροςΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (μεταξύ 47 αθλητριών)ΦΕΡΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 25η ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ 970 ΠΟΝΤΟΙ / 166,66 ΜΕΣΟ ΟΡΟΕυγενία Φερμάνη: 25η θέση – με σύνολο 970 πόντους / 166,66 μέσος όροςΧριστίνα Ιωαννίδου: 44η θέση – με σύνολο 849 πόντους / 141,50 μέσος όρος

ΔΥΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ (μεταξύ 28 συμμετοχών)



Χρήστος Τσολκανάκης και Δημήτρης Ζαφειρόπουλος: 25η θέση – με σύνολο 2.003 πόντους



ΔΥΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (μεταξύ 24 συμμετοχών)



Ευγενία Φερμάνη και Χριστίνα Ιωαννίδου: 20η θέση – με σύνολο 1.874 πόντους



Υποσχέσεις για το μέλλον Οι Έλληνες διεθνείς πραγματοποίησαν εξαιρετικά ελπιδοφόρες εμφανίσεις, κοιτώντας στα μάτια κορυφαίους αντιπάλους και αποδεικνύοντας ότι το μέλλον τους ανήκει.



Η Ε.Ο.Α.Κ. συγχαίρει την Εθνική Ομάδα Μπόουλινγκ για την αγωνιστική επιστροφή της σε διεθνές επίπεδο και επισημαίνει ότι «η συμμετοχή μας στην Ιταλία δεν ήταν μια απλή παρουσία, αλλά η επίσημη αφετηρία για την ολική επαναφορά του αθλήματος. Μετά την ιστορική ανάληψη των Deaflympics 2029 από την Αθήνα, κάθε διεθνής αγώνας είναι μια μάχη προετοιμασίας. Συγχαίρουμε θερμά τους αθλητές και τους προπονητές μας. Συνεχίζουμε με πείσμα και σκληρή δουλειά, ενισχύοντας άμεσα τα εγχώρια πρωταθλήματα για να φτάσουμε εκεί που ονειρευόμαστε!».