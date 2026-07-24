Το protothema στο Προεδρικό μέγαρο λίγες ώρες πριν τη δεξίωση Τασούλα για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Έχουν αποσταλεί περίπου 1.700 προσκλήσεις - Για τρίτη φορά στην ιστορία της η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω των καιρικών προβλέψεων, με αλλαγές τόσο στη φιλοξενία όσο και στο μενού που θα προσφερθεί στους προσκεκλημένους