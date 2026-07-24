Το protothema στο Προεδρικό μέγαρο λίγες ώρες πριν τη δεξίωση Τασούλα για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Το protothema στο Προεδρικό μέγαρο λίγες ώρες πριν τη δεξίωση Τασούλα για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Έχουν αποσταλεί περίπου 1.700 προσκλήσεις - Για τρίτη φορά στην ιστορία της η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω των καιρικών προβλέψεων, με αλλαγές τόσο στη φιλοξενία όσο και στο μενού που θα προσφερθεί στους προσκεκλημένους
Σε λίγες ώρες ανοίγει τις πύλες του το Προεδρικό Μέγαρο για την δεξίωση που παραθέτει ο Κώστας Τασούλας, με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Το protothema.gr μπήκε στα ενδότερα του υπέροχου, ιστορικού κτίσματος και κατέγραψε τις πυρετώδεις προετοιμασίες.
«Μαέστρος», η ψυχή της προεδρίας, ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλης Νταβώνης, ο οποίος μας μιλά για τις ετοιμασίες και μας εξηγεί γιατί θα είναι διαφορετική η φετινή εκδήλωση.
Το protothema κατέβηκε και στα... «άδυτα» του Προεδρικού: Την κουζίνα όπου ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας και οι συνεργάτες του, ετοιμάζουν τα εδέσματα που θα προσφερθούν. Θα είναι όλα finger food. Ο κ. Μπέκας που το 2022 βραβεύτηκε ως καλύτερος σεφ της Ευρώπης περιγράφει τα εκλεπτυσμένα πιάτα που θα προσφερθούν στους καλεσμένους με ελληνική υπογραφή.
Η φετινή δεξίωση θα είναι αλλιώτικη, από πολλές απόψεις:
Αρχικά λόγω καιρού. Έγιναν διαδοχικές συσκέψεις των ανθρώπων της προεδρίας με μετεωρολόγους και η πρόβλεψη ήταν σταθερή για βροχές και καταιγίδες. Έτσι την Πέμπτη το πρωί ο Κώστας Τασούλας μαζί με τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλη Νταβώνη, πήραν την τελική απόφαση η δεξίωση να γίνει στο εσωτερικό και όχι στους κήπους του Μεγάρου.
Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η μία ήταν επί Παπούλια και η δεύτερη την περίοδο του Covid. Ωστόσο τότε οι προσκεκλημένοι ήταν πολύ λιγότεροι, σχεδόν 200 άτομα.
Εξάλλου φέτος, θα είναι η πρώτη φορά που οι πύλες του προεδρικού μεγάρου θα υποδεχθούν πολλούς περισσότερους. Έχουν αποσταλεί περίπου 1.700 προσκλήσεις, καθώς ο Κώστας Τασούλας αποφάσισε να καλέσει και τις/τους συζύγους των πολιτικών. Το έθιμο είχε κοπεί επί Κάρολου Παπούλια, όταν επικράτησε η ιδέα να γίνει η γιορτή πολύ πιο μικρή, υπό το κλίμα των γενικότερων περικοπών και της κρίσης.
Οι καλεσμένοι θα μπουν κανονικά, πεζή από την μπροστινή πόρτα της Ηρώδου του Αττικού και θα κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου ορκίζονται κυβερνήσεις, υπουργοί, τελούνται οι διαβεβαιώσεις ενθρονίσεων Αρχιεπισκόπων και επίδοση διαπιστευτηρίων των πρέσβεων. Στο παρελθόν, ήταν η αίθουσα ακροάσεων του Βασιλιά. Είναι ακριβής μικρογραφία της επίσημης αίθουσας του παλατιού του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο με υπέροχους κίονες, ένα μεγάλο τζάκι και παράθυρα.
Οι καλεσμένοι θα προωθηθούν στη συνέχεια δίπλα ακριβώς όπου είναι η μεγάλη αίθουσα χορού, υπερδιπλάσια σε μέγεθος, όπου έχει στηθεί ένα πόντιουμ για να απευθύνει το μήνυμά του ο ΠτΔ κ. Τασούλας. Δεξιά του θα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και αριστερά του, καθήμενοι, οι 509 αντιστασιακοί κατά της χούντας των συνταγματαρχών.
Μετά την ομιλία του, ο κ. Τασούλας θα αποσυρθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο της Βουλής αντί για το κλασικό κιόσκι του κήπου, στον επάνω όροφο, σε μια μικρότερη αίθουσα με καναπέ και πολυθρόνες όπου θα συζητήσουν κατά τα ειωθότα 20'-30'.
Από τα δεδομένα που υπάρχουν παρόντες θα είναι εκτός του ΠτΔ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΠτΒ Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς οι υπόλοιποι αρχηγοί έχουν αρνηθεί να παραστούν. Εάν οι αρχηγοί συνοδεύονται από συζύγους στη δεξίωση θα τους ακολουθήσουν και στην αίθουσα του 2ου ορόφου.
Το protothema.gr μπήκε στα ενδότερα του υπέροχου, ιστορικού κτίσματος και κατέγραψε τις πυρετώδεις προετοιμασίες.
«Μαέστρος», η ψυχή της προεδρίας, ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλης Νταβώνης, ο οποίος μας μιλά για τις ετοιμασίες και μας εξηγεί γιατί θα είναι διαφορετική η φετινή εκδήλωση.
Το protothema κατέβηκε και στα... «άδυτα» του Προεδρικού: Την κουζίνα όπου ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας και οι συνεργάτες του, ετοιμάζουν τα εδέσματα που θα προσφερθούν. Θα είναι όλα finger food. Ο κ. Μπέκας που το 2022 βραβεύτηκε ως καλύτερος σεφ της Ευρώπης περιγράφει τα εκλεπτυσμένα πιάτα που θα προσφερθούν στους καλεσμένους με ελληνική υπογραφή.
Η φετινή δεξίωση θα είναι αλλιώτικη, από πολλές απόψεις:
Αρχικά λόγω καιρού. Έγιναν διαδοχικές συσκέψεις των ανθρώπων της προεδρίας με μετεωρολόγους και η πρόβλεψη ήταν σταθερή για βροχές και καταιγίδες. Έτσι την Πέμπτη το πρωί ο Κώστας Τασούλας μαζί με τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλη Νταβώνη, πήραν την τελική απόφαση η δεξίωση να γίνει στο εσωτερικό και όχι στους κήπους του Μεγάρου.
Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η μία ήταν επί Παπούλια και η δεύτερη την περίοδο του Covid. Ωστόσο τότε οι προσκεκλημένοι ήταν πολύ λιγότεροι, σχεδόν 200 άτομα.
Εξάλλου φέτος, θα είναι η πρώτη φορά που οι πύλες του προεδρικού μεγάρου θα υποδεχθούν πολλούς περισσότερους. Έχουν αποσταλεί περίπου 1.700 προσκλήσεις, καθώς ο Κώστας Τασούλας αποφάσισε να καλέσει και τις/τους συζύγους των πολιτικών. Το έθιμο είχε κοπεί επί Κάρολου Παπούλια, όταν επικράτησε η ιδέα να γίνει η γιορτή πολύ πιο μικρή, υπό το κλίμα των γενικότερων περικοπών και της κρίσης.
Οι καλεσμένοι θα μπουν κανονικά, πεζή από την μπροστινή πόρτα της Ηρώδου του Αττικού και θα κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου ορκίζονται κυβερνήσεις, υπουργοί, τελούνται οι διαβεβαιώσεις ενθρονίσεων Αρχιεπισκόπων και επίδοση διαπιστευτηρίων των πρέσβεων. Στο παρελθόν, ήταν η αίθουσα ακροάσεων του Βασιλιά. Είναι ακριβής μικρογραφία της επίσημης αίθουσας του παλατιού του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο με υπέροχους κίονες, ένα μεγάλο τζάκι και παράθυρα.
Οι καλεσμένοι θα προωθηθούν στη συνέχεια δίπλα ακριβώς όπου είναι η μεγάλη αίθουσα χορού, υπερδιπλάσια σε μέγεθος, όπου έχει στηθεί ένα πόντιουμ για να απευθύνει το μήνυμά του ο ΠτΔ κ. Τασούλας. Δεξιά του θα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και αριστερά του, καθήμενοι, οι 509 αντιστασιακοί κατά της χούντας των συνταγματαρχών.
Μετά την ομιλία του, ο κ. Τασούλας θα αποσυρθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο της Βουλής αντί για το κλασικό κιόσκι του κήπου, στον επάνω όροφο, σε μια μικρότερη αίθουσα με καναπέ και πολυθρόνες όπου θα συζητήσουν κατά τα ειωθότα 20'-30'.
Από τα δεδομένα που υπάρχουν παρόντες θα είναι εκτός του ΠτΔ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΠτΒ Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς οι υπόλοιποι αρχηγοί έχουν αρνηθεί να παραστούν. Εάν οι αρχηγοί συνοδεύονται από συζύγους στη δεξίωση θα τους ακολουθήσουν και στην αίθουσα του 2ου ορόφου.
Εκεί υπάρχει και το πιάνο που ανήκε στη βασίλισσα Φρειδερίκη και είναι πλήρως λειτουργικό και κουρδισμένο. Εκεί θα παίζει άνδρας της μπάντας του Στρατού κάποια κομμάτια όσο συζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί.
Στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου δεν θα προσφερθεί σκληρό αλκοόλ, δηλαδή ουίσκι, βότκα, τζιν. Μόνο κρασί λευκό και ροζέ. Βεβαίως, θα υπάρχει και η δυνατότητα κόκκινου κρασιού, εάν το ζητήσει κάποιος προσκεκλημένος. Πάντως, πέρα από τα συνηθισμένα soft drinks, όπως το Άπερολ και το Νεγκρόνι, το βάρος θα δοθεί στη βυσσινάδα και το κρύο τσάι.
Στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου δεν θα προσφερθεί σκληρό αλκοόλ, δηλαδή ουίσκι, βότκα, τζιν. Μόνο κρασί λευκό και ροζέ. Βεβαίως, θα υπάρχει και η δυνατότητα κόκκινου κρασιού, εάν το ζητήσει κάποιος προσκεκλημένος. Πάντως, πέρα από τα συνηθισμένα soft drinks, όπως το Άπερολ και το Νεγκρόνι, το βάρος θα δοθεί στη βυσσινάδα και το κρύο τσάι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα