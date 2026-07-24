Ναν: «Κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα γυρίσω πίσω στους Μαϊάμι Χιτ»
SPORTS
Κέντρικ Ναν Μαϊάμι Χιτ

Ναν: «Κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα γυρίσω πίσω στους Μαϊάμι Χιτ»

Η ανάρτηση του γκαρντ του Παναθηναϊκού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε κουβέντα και στις ΗΠΑ

Ναν: «Κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα γυρίσω πίσω στους Μαϊάμι Χιτ»
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Αναμφίβολα ο Κέντρικ Ναν στο πέρασμά του από το NBA, ξεχώρισε αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Χιτ.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο x και αναφέρθηκε στα άτομα που του ζητάνε καθημερινά να επιστρέψει στην ομάδα του Μαϊάμι.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!».

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