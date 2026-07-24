Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Ναν: «Κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα γυρίσω πίσω στους Μαϊάμι Χιτ»
Ναν: «Κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα γυρίσω πίσω στους Μαϊάμι Χιτ»
Η ανάρτηση του γκαρντ του Παναθηναϊκού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε κουβέντα και στις ΗΠΑ
Αναμφίβολα ο Κέντρικ Ναν στο πέρασμά του από το NBA, ξεχώρισε αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Χιτ.
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο x και αναφέρθηκε στα άτομα που του ζητάνε καθημερινά να επιστρέψει στην ομάδα του Μαϊάμι.
Χαρακτηριστικά έγραψε: «Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!».
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο x και αναφέρθηκε στα άτομα που του ζητάνε καθημερινά να επιστρέψει στην ομάδα του Μαϊάμι.
Χαρακτηριστικά έγραψε: «Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!».
Bump into at LEAST 3-5 people a day asking me when I’m coming back! @MiamiHEAT 👀👀— Kendrick Nunn (@nunnbetter_) July 23, 2026
The city is talking!
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