Eurobasket 2025: Το «πάμε» του Τζόκοβιτς στον Αντετοκούνμπο
Eurobasket 2025: Το «πάμε» του Τζόκοβιτς στον Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε μια φωτογραφία του από τον προημιτελικό με τους Λιθουανός και ο Νόβακ Τζόκοβιτς φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα
Ο Μάριος Ηλιόπουλος το φώναξε στην παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς. «Idemo» ήταν η ατάκα του προς τον Σέρβο τεχνικό ο οποίος άκουσε το «πάμε» στη μητρική του γλώσσα.
Σήμερα, ένας άλλος Σέρβος φρόντισε να στείλει το ίδιο μήνυμα στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Greek Freak πόσταρε στους λογαριασμούς του στα social media μια φωτογραφία από τον χθεσινό αγώνα με τη Λιθουανία, γράφοντας απλά Ρίγα (η πρωτεύουσα της Λετονίας όπου διεξάγεται η τελική φάση του Eurobasket 2025), αλλά έχοντας τα δύο δάχτυλα του χεριού του να συμβολίζουν προφανώς τους δύο αγώνες που απομένουν για να φορέσει στο στήθος του το πρώτο μετάλλιο με την Εθνική μπάσκετ.
Κι ανάμεσα σ' αυτούς που σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος πέρα από τα αποθεωτικά emoji έγραψε στα ελληνικά «Πάμε».
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Σήμερα, ένας άλλος Σέρβος φρόντισε να στείλει το ίδιο μήνυμα στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Greek Freak πόσταρε στους λογαριασμούς του στα social media μια φωτογραφία από τον χθεσινό αγώνα με τη Λιθουανία, γράφοντας απλά Ρίγα (η πρωτεύουσα της Λετονίας όπου διεξάγεται η τελική φάση του Eurobasket 2025), αλλά έχοντας τα δύο δάχτυλα του χεριού του να συμβολίζουν προφανώς τους δύο αγώνες που απομένουν για να φορέσει στο στήθος του το πρώτο μετάλλιο με την Εθνική μπάσκετ.
Κι ανάμεσα σ' αυτούς που σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος πέρα από τα αποθεωτικά emoji έγραψε στα ελληνικά «Πάμε».
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα