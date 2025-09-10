Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της

Το άρθρο αυτό έχει ενεργοποιηθεί μόλις 7 φορές από το 1949 με τελευταία το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - Τουσκ: Η προοπτική μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο