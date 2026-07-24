Καταρρακτώδης βροχή στην Επίδαυρο διέκοψε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές, βίντεο
Καταρρακτώδης βροχή στην Επίδαυρο διέκοψε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές, βίντεο
Από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε ότι η παράσταση διακόπτεται και έγινε σύσταση να μην υπάρξει πανικός κατά την εκκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές - Δεν μεταφέρεται η παράσταση σε άλλη ημερομηνία, κανονικά θα γίνει αυτή του Σαββάτου
Η έντονη κακοκαιρία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πρεμιέρας της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, καθώς η καταρρακτώδης βροχή οδήγησε στη διακοπή της παράστασης περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της.
Η βροχή ξεκίνησε απότομα περίπου στις 10 το βράδυ, με το κοινό να παραμένει στις θέσεις του για λίγα λεπτά και τους ηθοποιούς να παραμένουν στη σκηνή, ελπίζοντας ότι τα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρούσαν.
Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στις κερκίδες οι ηθοποιοί συνέχισαν να παίζουν, μέχρι που η καταιγίδα εντάθηκε και άναψαν τα φώτα του θεάτρου.
Από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε ότι η παράσταση διακόπτεται και έγινε σύσταση να μην υπάρξει πανικός κατά την εκκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές.
Η παράσταση διακόπηκε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η Μακρυπούλια, η οποία είδε από τα παρασκήνια το θέατρο να αδειάζει.
Σύμφωνα με το anagnostis.org στις κερκίδες, οι θεατές επιχείρησαν να προστατευθούν από τη δυνατή βροχή χρησιμοποιώντας ομπρέλες, αδιάβροχα, αλλά και τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τα πέτρινα καθίσματα του αρχαίου θεάτρου.
Η βροχή ξεκίνησε απότομα περίπου στις 10 το βράδυ, με το κοινό να παραμένει στις θέσεις του για λίγα λεπτά και τους ηθοποιούς να παραμένουν στη σκηνή, ελπίζοντας ότι τα καιρικά φαινόμενα θα υποχωρούσαν.
Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στις κερκίδες οι ηθοποιοί συνέχισαν να παίζουν, μέχρι που η καταιγίδα εντάθηκε και άναψαν τα φώτα του θεάτρου.
Από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε ότι η παράσταση διακόπτεται και έγινε σύσταση να μην υπάρξει πανικός κατά την εκκένωση του θεάτρου από τους περίπου 6.500 θεατές.
Η παράσταση διακόπηκε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η Μακρυπούλια, η οποία είδε από τα παρασκήνια το θέατρο να αδειάζει.
Σύμφωνα με το anagnostis.org στις κερκίδες, οι θεατές επιχείρησαν να προστατευθούν από τη δυνατή βροχή χρησιμοποιώντας ομπρέλες, αδιάβροχα, αλλά και τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τα πέτρινα καθίσματα του αρχαίου θεάτρου.
Η «Ειρήνη» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια να υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έχει προγραμματιστεί δεύτερη παράσταση για το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00.
Δείτε την ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά
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Δεν θα μεταφερθεί η παράσταση σε άλλη ημερομηνίαΣύμφωνα με πληροφορίες από την παραγωγή, η παράσταση της «Ειρήνης» που διακόπηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης, δεν θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, πλην της παράστασης του Σαββάτου (25/7) που ήταν προγραμματισμένη εξαρχής.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο κανονισμός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ορίζει πως για να να επαναληφθεί μια παράσταση θα πρέπει να έχει διακοπεί πριν το μέσον της διάρκειας της. Στην περίπτωση της «Ειρήνης» παίχτηκε 1 ώρα από τη 1 ώρα και τα 40 λεπτά που διαρκούσε συνολικά.
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