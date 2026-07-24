Καταρρακτώδης βροχή στην Επίδαυρο διέκοψε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές, βίντεο

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Δεν θα μεταφερθεί η παράσταση σε άλλη ημερομηνία

Η «Ειρήνη» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια να υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έχει προγραμματιστεί δεύτερη παράσταση για το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 21:00.Δείτε την ανάρτηση του Φοίβου ΔεληβοριάΣύμφωνα με πληροφορίες από την παραγωγή, η παράσταση της «Ειρήνης» που διακόπηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης,, πλην της παράστασης του Σαββάτου (25/7) που ήταν προγραμματισμένη εξαρχής.Αυτό συμβαίνει γιατί ο κανονισμός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ορίζει πως για να να επαναληφθεί μια παράσταση θ. Στην περίπτωση της «Ειρήνης» παίχτηκε 1 ώρα από τη 1 ώρα και τα 40 λεπτά που διαρκούσε συνολικά.