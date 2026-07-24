Εποχή Κλοπ στη Γερμανία: Πρεμιέρα εντός με την Ελλάδα, «τη μέρα που δε θα με θέλετε, έφυγα» είπε στην παρουσίασή του, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Γερμανίας Γιούργκεν Κλοπ

Εποχή Κλοπ στη Γερμανία: Πρεμιέρα εντός με την Ελλάδα, «τη μέρα που δε θα με θέλετε, έφυγα» είπε στην παρουσίασή του, δείτε βίντεο

Για πρώτη φορά στην καριέρα του δε θα εργάζεται σε σύλλογο ενώ το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι θα είναι με την Ελλάδα

Εποχή Κλοπ στη Γερμανία: Πρεμιέρα εντός με την Ελλάδα, «τη μέρα που δε θα με θέλετε, έφυγα» είπε στην παρουσίασή του, δείτε βίντεο
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Η μεγάλη επιστροφή στους πάγκους είναι γεγονός, η ομοσπονδία της Γερμανίας παρουσίασε την Παρασκευή (24/7) τον Γιούργκεν Κλοπ ως το νέο προπονητή της Εθνικής ομάδας. 

Ο 59χρονος τεχνικός θα είναι και πάλι στους πάγκους, δύο χρόνια, δύο μήνες και πέντε ημέρες μετά τον τελευταίο του αγώνα με τη Λίβερπουλ. 

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Μαΐου 2024, οπότε και η Λίβερπουλ κέρδιζε 2-0 τη Γουλβς. Ο κόσμος στο «Άνφιλντ» δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ο Κλοπ τραγουδούσε το όνομα του επόμενου προπονητή των «ρεντς», Άρνε Σλοτ. 

Αυτά κάποτε. 

Πλέον, ο Κλοπ είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Για πρώτη φορά στην καριέρα του δε θα εργάζεται σε σύλλογο. Το συμβόλαιο, που υπέγραψε, έχει ισχύ έως και το 2030.  Το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι θα είναι με την Ελλάδα. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου, για τη 2η αγωνιστική του ομίλου για το Nations League.

Ο Κλοπ αποδεσμεύτηκε από τη Red Bull αν και είχε συμβόλαιό ως επικεφαλής για τις παγκόσμιες ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, έως το 2029. Δε δόθηκαν χρήματα  αλλά θα γίνει δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ στο ίδρυμα «Wings for Life» που σχετίζεται με τη Red Bull.

Θα διεξαχθούν επίσης τρεις διεθνείς αγώνες στη Λειψία, την έδρα της ομάδας.

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Στο προπονητικό τιμ του Κλοπ θα συμμετέχουν οι επί σειρά ετών συνεργάτες του, Πέτερ Κράβιετς, Πεπ Λάιντερς αλλά και ο πρώην άσος της Ντόρτμουντ, ο Σβεν Μπέντερ.

Στο τιμ θα είναι και ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Μαρκ Κόσικε ως συνεργάτης για τη στρατηγική, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Επίσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 με την Εθνική, Περ Μερτεζάκερ, αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή.

Κατά την παρουσίαση του, ο Κλοπ φανέρωσε ακόμα μια φορά γιατί οι συνεντεύξεις Τύπου του ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Και μάλλον αποτελούν τις πλέον ενδιαφέρουσες στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία. 

Απευθυνόμενος προς τα ΜΜΕ είπε σε ένα σημείο της ομιλίας του:  «Δεν το κάνω για μένα. Τη μέρα που δεν θα με θέλετε πια, πείτε το. Και έφυγα. Χωρίς αποζημίωση. Αν αύριο πείτε "αυτός είναι άχρηστος", έφυγα.

Όχι μεμονωμένα, θα πρέπει να είναι περισσότεροι αυτοί που θα το πουν.

Αν η ομοσπονδία πει "αυτός είναι άχρηστος", έφυγα. Αν συμπεριφερθείτε απρεπώς και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, έφυγα.

Πήρα τη δουλειά αν και είδα πως συμπεριφερθήκατε στον Νάγκελσμαν και τον Τούχελ.

Ασκήστε μου κριτική αν κάτι δεν λειτουργεί. Είμαι πρόθυμος να εργαστώ πάνω σε αυτό. Όλα γίνονται για τον σκοπό. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Απολύτως ιδανικά, αυτό είναι το χαϊλάιτ της καριέρας μου».

Στην αρχή της παρουσίασης του είπε: «Χαίρομαι που δεν ξεκινάμε αύριο με το πρώτο παιχνίδι, θα ήμουν υπερβολικά πιεσμένος.

Θα παρακολουθώ αγώνες. Σε κάθε χώρα όπου αγωνίζονται παίκτες μας. Επομένως, φυσικά και στη Γερμανία. Η επαφή με τους παίκτες είναι πολύ σημαντική, θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή μαζί τους νωρίς. Αυτή θα είναι η πρώτη μου αποστολή

Παρακολούθησα 57 παίκτες. Είχαμε πολλούς καλούς παίκτες στο Μουντιάλ που δεν έπαιξαν ιδιαίτερα καλά. Δεν είναι καθόλου κακή η κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση επιδέχεται βελτίωση.

Όποιον δεν τον νοιάζει πώς θα συνεχίσει το γερμανικό ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Έχουμε αυτή την αποστολή να εκπληρώσουμε. Έχω δώσει συνεντεύξεις εδώ κι εκεί, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε. 

Είναι μεγάλη τιμή να κάθομαι εδώ σήμερα. Είχα ήδη μια ιδέα για το πόσο μεγάλο είναι το αξίωμα του ομοσπονδιακού προπονητή.

Αλλά όταν συνδέεσαι με αυτό, νιώθεις το μέγεθος και την ευθύνη ακόμα περισσότερο. Επειδή ξέρω από πού προέρχομαι, ήταν αδιανόητο για μένα ότι θα ερχόταν κάποτε αυτή η στιγμή».

Ο Γιούργκεν Κλοπ είπε πως θα δοθούν ευκαιρίες σε παίκτες, που κανείς δεν περιμένει, τόνισε πως δε μίλησε με τον Νάγκελσμαν ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα φορά φόρμα ή κοστούμι στον πάγκο, άφησε το περιθώριο μάλλον για κοστούμι: «Με γραβάτα σε καμία περίπτωση. Έχω μεγαλώσει.

Βλέπουμε. Είχα την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να ανανεώσω τη ντουλάπα μου. Νιώθω ότι αυτό ταιριάζει περισσότερο στη νέα αποστολή παρά το στυλ που είχα πριν».


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