Εποχή Κλοπ στη Γερμανία: Πρεμιέρα εντός με την Ελλάδα, «τη μέρα που δε θα με θέλετε, έφυγα» είπε στην παρουσίασή του, δείτε βίντεο

"If you behave badly and don't leave my family in peace, I will be gone" 🗣️



Jurgen Klopp has warned that he will walk away from the German National job if the press intrudes on his personal life, adding that he wasn't impressed about how Julian Nagelsmann was treated ⚽️ pic.twitter.com/VC5RaWzsyo — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2026

Επίσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014 με την Εθνική, Περ Μερτεζάκερ, αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή.Κατά την παρουσίαση του, ο Κλοπ φανέρωσε ακόμα μια φορά γιατί οι συνεντεύξεις Τύπου του ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Και μάλλον αποτελούν τις πλέον ενδιαφέρουσες στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία.Απευθυνόμενος προς τα ΜΜΕ είπε σε ένα σημείο της ομιλίας του: «Δεν το κάνω για μένα. Τη μέρα που δεν θα με θέλετε πια, πείτε το. Και έφυγα. Χωρίς αποζημίωση. Αν αύριο πείτε "αυτός είναι άχρηστος", έφυγα.Όχι μεμονωμένα, θα πρέπει να είναι περισσότεροι αυτοί που θα το πουν.Αν η ομοσπονδία πει "αυτός είναι άχρηστος", έφυγα. Αν συμπεριφερθείτε απρεπώς και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, έφυγα.Πήρα τη δουλειά αν και είδα πως συμπεριφερθήκατε στον Νάγκελσμαν και τον Τούχελ.Ασκήστε μου κριτική αν κάτι δεν λειτουργεί. Είμαι πρόθυμος να εργαστώ πάνω σε αυτό. Όλα γίνονται για τον σκοπό. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Απολύτως ιδανικά, αυτό είναι το χαϊλάιτ της καριέρας μου».«Χαίρομαι που δεν ξεκινάμε αύριο με το πρώτο παιχνίδι, θα ήμουν υπερβολικά πιεσμένος.Θα παρακολουθώ αγώνες. Σε κάθε χώρα όπου αγωνίζονται παίκτες μας. Επομένως, φυσικά και στη Γερμανία. Η επαφή με τους παίκτες είναι πολύ σημαντική, θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή μαζί τους νωρίς. Αυτή θα είναι η πρώτη μου αποστολήΠαρακολούθησα 57 παίκτες. Είχαμε πολλούς καλούς παίκτες στο Μουντιάλ που δεν έπαιξαν ιδιαίτερα καλά. Δεν είναι καθόλου κακή η κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση επιδέχεται βελτίωση.Όποιον δεν τον νοιάζει πώς θα συνεχίσει το γερμανικό ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Έχουμε αυτή την αποστολή να εκπληρώσουμε. Έχω δώσει συνεντεύξεις εδώ κι εκεί, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε.Είναι μεγάλη τιμή να κάθομαι εδώ σήμερα. Είχα ήδη μια ιδέα για το πόσο μεγάλο είναι το αξίωμα του ομοσπονδιακού προπονητή.Αλλά όταν συνδέεσαι με αυτό, νιώθεις το μέγεθος και την ευθύνη ακόμα περισσότερο. Επειδή ξέρω από πού προέρχομαι, ήταν αδιανόητο για μένα ότι θα ερχόταν κάποτε αυτή η στιγμή».«Με γραβάτα σε καμία περίπτωση. Έχω μεγαλώσει.Βλέπουμε. Είχα την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να ανανεώσω τη ντουλάπα μου. Νιώθω ότι αυτό ταιριάζει περισσότερο στη νέα αποστολή παρά το στυλ που είχα πριν».