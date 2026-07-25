Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Εκκενώνονται επτά δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό
Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια – Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού
Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).
🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Aux terribles incendies en Gironde et dans les Landes s’ajoute le drame animalier.— Bastion (@BastionMediaFR) July 24, 2026
De nombreux animaux ont déjà péri dans les flammes. D’autres, comme le montrent ces vidéos, sont contraints de fuir leur habitat naturel. pic.twitter.com/BjeCSE6fne
A wildfire in France’s southwestern Gironde region has burned about 14,000 hectares (34,600 acres), forced around 110,000 people to evacuate and remains out of control, as firefighters continue battling the rapidly spreading blaze.— Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026
Credit: @_TheDailyBrief_ pic.twitter.com/iPPf35xZ50
UPDATE: 141,000 forced to evacuate as massive wildfire in France’s Gironde consumes 19,000 hectares https://t.co/OvSd3Sf9Di pic.twitter.com/fCoNhxOtI5— Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026
JUST IN: Over 110,000 evacuated as massive fire tears through France’s Gironde; 14,000 hectares burned pic.twitter.com/Otc61dXGZO— Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026
Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».
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