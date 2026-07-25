Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Εκκενώνονται επτά δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό
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Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Εκκενώνονται επτά δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό

Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια – Ο Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Εκκενώνονται επτά δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό
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Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).
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Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».
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