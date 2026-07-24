Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Φαμπιάν Ρουίθ και Γκάβι πήραν πριμ για την κατάκτηση του Μουντιάλ 150 κιλά ντομάτες
Οι δύο ποδοσφαιριστές τιμήθηκαν με... ξεχωριστό τρόπο στην ιδιαίτερη πατρίδα τους την Ανδαλουσία
Οι δύο άσοι της Εθνικής Ισπανίας, μετά την αποθεωτική υποδοχή στη Μαδρίτη, επέστρεψαν στη γενέτειρά τους και εκεί τους περίμενε όλη η πόλη για να τους χειροκροτήσει και να τους τιμήσει.
🏆🇪🇸 Así ha sido el recibimiento a Gavi y Fabián Ruiz en Los Palacios y Villafranca.— El Pespunte (@elpespunte) July 21, 2026
🙌🏻 Sus vecinos, familiares y amigos se han volcado para recibir a dos campeones del mundo que vuelven a casa con la Copa y con el orgullo de todo un pueblo.
➡️¡Los Palacios y Villafranca… pic.twitter.com/016wuNlanP
Μόνο που πέρα από τις συνηθισμένες αναμνηστικές πλακέτες αμφότεροι πήραν ένα.. .έξτρα πριμ το οποίο αν μη τι άλλο δεν το περίμενε κανείς ή δεν ήξερε ότι εκεί στο νότο της Ισπανίας υπάρχει αυτή η ξεχωριστή παράδοση. Εκτός κι αν κάποιος έχει ακούσει παγκόσμιος πρωταθλητής να αμείβεται με... ντομάτες.
Κατά τη διάρκεια της τελετής ανέβηκαν στη ζυγαριά για να καθοριστεί καθώς τους δόθηκαν τόσα κιλά, όσο ήταν και το σωματικό τους βάρος!
GAVI E FABIÁN RECEBEM PRÊMIO EM TOMATES! 🍅— SportyNet (@SportyNetBrasil) July 23, 2026
Gavi e Fabián Ruiz foram homenageados pela prefeitura de Los Palacios y Villafranca, cidade natal dos dois na Andaluzia, após o título mundial pela Seleção Espanhola.
A cidade mantém o costume de presentear seus esportistas ilustres… pic.twitter.com/woUTpY9w49
Κερδισμένος της υπόθεσης ο Ρουίθ ο οποίος τις επόμενες ημέρες πρέπει να βρει που θα αποθηκεύσει τα 85 κιλά, αλλά κι ο Γκάβι που θα παραλάβει 68,5 κιλά θα έχει να αντιμετωπίσει ανάλογο πρόβλημα!
🍅 Los Palacios homenajea a Fabián y Gavi y les entrega su peso en tomates— Estadio Deportivo (@Estadio_ED) July 21, 2026
🇪🇸 Cuando España aún se recupera de la resaca tras ganar el Mundial, en Los Palacios y Villafranca han recibido a sus paisanos campeones como auténticas estrellas. Dos, el mismo número que decorará la… pic.twitter.com/zSkCvlu6LW
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Χέσους Νάβας (έχει γεννηθεί κι αυτός εκεί), μέλος της «Ρόχα» που είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010 και το κλειστό γυμναστήριο της πόλης φέρει το όνομα του, ο οποίος είχε επίσης παραλάβει πολλά τελάρα ντομάτες μετά το Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.
Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές δύο γήπεδα ποδοσφαίρου θα μετονομαστούν προς τιμήν του Ρουίθ και του Γκάβι ως φόρος τιμής στα επιτεύγματά τους, ενώ ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός μνημείου αφιερωμένου στους τρεις πρωταθλητές από το Λος Παλάθιος».
🚨FACT: The town of Los Palacios y Villafranca in the south of Spain has a population of under 40,000 people— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 22, 2026
It has produced 3 professional footballers who have gone on to win the World Cup: Jesus Navas, Gavi and Fabian Ruiz pic.twitter.com/Mr6MFybuil
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