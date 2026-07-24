Φαμπιάν Ρουίθ και Γκάβι πήραν πριμ για την κατάκτηση του Μουντιάλ 150 κιλά ντομάτες
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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Εθνική Ισπανίας Φαμπιάν Ρουίθ Γκάβι Ανδαλουσία Ντομάτες

Φαμπιάν Ρουίθ και Γκάβι πήραν πριμ για την κατάκτηση του Μουντιάλ 150 κιλά ντομάτες

Οι δύο ποδοσφαιριστές τιμήθηκαν με... ξεχωριστό τρόπο στην ιδιαίτερη πατρίδα τους την Ανδαλουσία

Φαμπιάν Ρουίθ και Γκάβι πήραν πριμ για την κατάκτηση του Μουντιάλ 150 κιλά ντομάτες
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Το  Λος Παλάθιος ι Βιγιαφράνκα είναι μια μικρή πόλη της Ανδαλουσίας η οποία αν και έχει πληθυσμό μόλις 40.000 κατοίκους μπορεί να περηφανεύεται ότι από τα χώματα της βγήκαν δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές! Ο Φαμπιάν Ρουΐθ (που αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν) και ο Γκάβι (που φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Οι δύο άσοι της Εθνικής Ισπανίας, μετά την αποθεωτική υποδοχή στη Μαδρίτη, επέστρεψαν στη γενέτειρά τους και εκεί τους περίμενε όλη η πόλη για να τους χειροκροτήσει και να τους τιμήσει.



Μόνο που πέρα από τις συνηθισμένες αναμνηστικές πλακέτες αμφότεροι πήραν ένα.. .έξτρα πριμ το οποίο αν μη τι άλλο δεν το περίμενε κανείς ή δεν ήξερε ότι εκεί στο νότο της Ισπανίας υπάρχει αυτή η ξεχωριστή παράδοση. Εκτός κι αν κάποιος έχει ακούσει παγκόσμιος πρωταθλητής να αμείβεται με... ντομάτες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ανέβηκαν στη ζυγαριά για να καθοριστεί καθώς τους δόθηκαν τόσα κιλά, όσο ήταν και το σωματικό τους βάρος!



Κερδισμένος της υπόθεσης ο Ρουίθ ο οποίος τις επόμενες ημέρες πρέπει να βρει που θα αποθηκεύσει τα 85 κιλά, αλλά κι ο  Γκάβι που θα παραλάβει  68,5 κιλά θα έχει να αντιμετωπίσει ανάλογο πρόβλημα!



Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Χέσους Νάβας (έχει γεννηθεί κι αυτός εκεί), μέλος της «Ρόχα» που είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010 και το κλειστό γυμναστήριο της πόλης φέρει το όνομα του, ο οποίος είχε επίσης παραλάβει πολλά τελάρα ντομάτες μετά το Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές δύο γήπεδα ποδοσφαίρου θα μετονομαστούν προς τιμήν του Ρουίθ και του Γκάβι ως φόρος τιμής στα επιτεύγματά τους, ενώ ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός μνημείου αφιερωμένου στους τρεις πρωταθλητές από το Λος Παλάθιος».

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