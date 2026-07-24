Αλίκη Βουγιουκλάκη: Όταν υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον Λάκη Λαζόπουλο την εποχή που εκείνος την σατίριζε άγρια

Σημαντικές και ιδιαίτερες πτυχές της προσωπικότητας και του χαρακτήρα της, όπως ο δυναμισμός της, το θάρρος της, το αίσθημα δικαιοσύνης που τήν διακατείχε αλλά και η υποστήριξη των συναδέλφων της, ακόμη κι εκείνων με τους οποίους βρισκόταν σε κόντρα, αναδεικνύει η παλιά, άγνωστη, ίσως, σε πολλούς ιστορία, που μοιράστηκε ο ανιψιός της, γιος του αδελφού της Αντώνη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της που συμπληρώθηκαν χθες.Το ημερολόγιο έγραφε 31 Ιουλίου 1987 και στογινόταν η πρεμιέρα της επιθεώρησης του», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, με πρωταγωνιστές τον Λαζόπουλο και τους Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μάρω Κοντού.Στο διάλλειμα της παράστασης και ενώ το θέατρο ήταν κατάμεστο, αστυνομικοί, συνοδεία εισαγγελέα, συνέλαβαν στα καμαρίνια τονκαι τον οδήγησαν στην Ασφάλεια όπου πέρασε όλο το βράδυ. Η κατηγορία εναντίον του ήταν προσβολή του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας.Στην παράσταση, υπήρχε ένα νούμερο που σατίριζε τον τότε Προέδρο της Δημοκρατίας,, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάθε βράδυ στις 3 του τηλεφωνεί ο Ανδρέας Παπανδρέου και αφού του λέει τη φράση ¨είσαι μαλ…ας¨, του το κλείνει».Όταν, μάλιστα, η, που συνυπέγραφε τα κείμενα της παράστασης, εμφανίστηκε στην Ασφάλεια διαμαρτυρομένη, συνελήφθη και αυτή και κάθισε στο εδώλιο μαζί με τον Λαζόπουλο.«Στο δικαστήριο- εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα- εμφανίζεται ως μάρτυρας υπεράσπισης η Αλίκη. Είχε μεσολαβήσει η παράκληση μιας μεγάλης κυρίας, θεατρικής παραγωγού και φίλη της, της Νινέτας Λεμπέση. Ήταν ένα γεγονός απροσδόκητο εκείνη την εποχή; Προφανώς! Μέχρι τότε, η Αλίκη με τον Λαζόπουλο δεν είχαν συναντηθεί ποτέ! Όχι μόνο αυτό, αλλά και μέσα από την παράστασή του ο δεύτερος (τη «Λυσιστράτη»), επιχειρούσε διαρκώς να την μειώσει, επιτιθέμενος λυσσαλέα προς το πρόσωπό της!«Και παλιά σατιριζόταν ο κ. Τσάτσος, ή ο κ. Καραμανλής, αλλά ποτέ δεν συνελήφθη κανένας. Ο τωρινός Πρόεδρος είναι ειδική περίπτωση και δεν έχει χιούμορ», δηλώνει στην έδρα. Μετά την κατάθεσή της, ο Λαζόπουλος αθωώνεται. «Ο δυνατός άνθρωπος δεν εκδικείται, μόνο συγχωρεί», έλεγε πάντα. Από τότε ο κ. Λαζόπουλος, μεταμορφώνεται στον πιο φανατικό θαυμαστή της Βουγιουκλάκη. Και από πολέμιος έγινε ο πιο πιστός αυλικός της…Αυτή ήταν η Αλίκη» διηγείται ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

O Σταύρος Παράβας, με ξανθιά περούκα, υποδυόμενος την Αλίκη

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ανάμεσα σε ανθρώπους που έσπευσαν να την στηρίξουν στη δίκη

«Δεν απέκτησα παιδί, κ. πρόεδρε. Θα μπορούσα να είχα όχι ένα, αλλά πολλά. Αλλά έχασα δύο παιδιά παίζοντας στα θέατρά τους. Με θεωρούν γι’ αυτό πλάσμα ταπεινό, πλάσμα ανίκανο και με

υβρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Ποιοί; Αυτοί που στάθηκαν στο πλευρό μου στις μεγάλες θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες» κατέθεσε η δακρυσμένη η Αλίκη Β

ουγιουκλάκη.

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Τόσο η Αλίκη όσο και ο Παπαμιχαήλ δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να φυλακιστούν οι κατηγορούμενοι αλλά ζήτησαν να κατεβάσουν την παράσταση. Εκείνοι δεν δέχτηκαν και καταδικάστηκαν τελικά σε ποινή φυλάκισης 50 ημερών και χρηματικό πρόστιμο. Το διάσημο ζευγάρι δώρισε τα χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών.









Η υπόθεση αυτή είχε πάρει, τότε, μεγάλη δημοσιότητα ενώ και άλλοι καλλιτέχνες έσπευσαν να υπερασπιστούν τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και οπου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για την πιο αισχρή, ανελεύθερη πράξη της κυβερνήσεως, που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Φοβάμαι πως ο Αυριανισμός γίνεται καθεστώς. Αγανάκτησα!»Εντέλει το δικαστήριο τούς αθώωσε ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Προεδρία της Δημοκρατίας, με ανακοίνωσή της, ενημέρωνε ότι ο κ. Χρήστος Σαρτζετάκης είχε πληροφορηθεί το θέμα από τις εφημερίδες και πως σε καμία περίπτωση δεν είχε απαιτήσει ή ζητήσει ο ίδιος την παρέμβαση της δικαιοσύνης.Σχεδόν 20 χρόνια νωρίτερα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν εκείνη που πήγε στο δικαστήριο τον, τονκαι τον θεατρικό επιχειρηματία Τάκη Μακρίδη, εξαιτίας μιας παράστασης που σατίριζε, άγρια, ιδιαίτερα ευαίσθητες πτυχές της προσωπικής της ζωής.Ήταν το 1968, στο, στην επιθεώρησηόπου ο, υποδυόμενος την Αλίκη, έλεγε διάφορες προσβλητικές ατάκες σχετικά με την δυσκολία της να αποκτήσει παιδί αλλά με τη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ όπως: ««Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, σου το ‘δωσα το σπίτι μου. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, σου πήρα κι αυτοκίνητο…».Το γεγονός ότι οι συντελεστές της παράστασης δεν σεβάστηκαν το γεγονός πως την εποχή εκείνη η Αλίκη είχε δύο αποβολές, και συνέχιζε, παρόλα αυτά, τις προσπάθειες να γίνει μητέρα, την πλήγωσε βαθιά Θύμωσε επίσης πολύ για τον εξαιρετικά υποτιμητικό τρόπο με τον οποίο σατιριζόταν ο τότε σύζυγος της Δημήτρης Παπαμιχαήλ.Στη δίκη, η οποία έγινε στις 6 Ιουλίου του 1968, η Αλίκη κατέθεσε ότι οι παλιοί της συνεργάτες την εξευτέλιζαν ως γυναίκα και ως καλλιτέχνιδα:Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ κατέθεσε ως μάρτυρας ότι ο Σακελλάριος τους χτυπούσε επειδή την προηγούμενη χρονιά αρνήθηκαν να ανεβάσουν ένα έργο του και πως μπορεί η Αλίκη να έχει μεγαλύτερο κασέ αλλά εκείνος παίζει σε περισσότερες ταινίες και βγάζει περισσότερα χρήματα.Στο πλευρό της στάθηκαν πολλοί, μεταξύ των οποίων και αρκετές γυναίκες που κατέφθασαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να την στηρίξ