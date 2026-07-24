Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών, η δασκάλα και ο πιλότος F-16 τιμητικοί προσκεκλημένοι στο Προεδρικό Μέγαρο: Δείτε φωτογραφίες
Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών, η δασκάλα και ο πιλότος F-16 τιμητικοί προσκεκλημένοι στο Προεδρικό Μέγαρο: Δείτε φωτογραφίες
Γιώργος Μυριάδης, Ανδρέα Οικονομόπουλος, Παναγιώτα Διαμαντή και Γιώργος Χατζόπουλος στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας - Συνομίλησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πρόσωπα που διακρίθηκαν για την αριστεία, την κοινωνική προσφορά και την αυταπάρνησή τους βρίσκονται στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Στους τιμητικά προσκεκλημένους είναι οι δύο μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πρόκειται για τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο.
Στη δεξίωση προσκλήθηκε επίσης η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό». Μαζί με τον πατέρα της, εφημέριο στα Φουρνά Ευρυτανίας, Κωνσταντίνο, ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή τους. Με στόχο να αποτραπεί το κλείσιμο του σχολείου και η περαιτέρω ερήμωση του χωριού, οργάνωσαν εκστρατεία προσέλκυσης νέων οικογενειών, αξιοποιώντας τα περιορισμένα μέσα που διέθεταν.
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, κυβερνήτης του F-16 που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από μηχανική βλάβη. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, ο χειριστής εφάρμοσε με απόλυτη ψυχραιμία όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας: Προχώρησε στην εκκένωση των δεξαμενών καυσίμων και κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος χωρίς τη χρήση των τροχών, διασώζοντας τόσο το ίδιο το μαχητικό όσο και αποτρέποντας σοβαρότερο κίνδυνο. Ο αντισμήναρχος «πολιορκήθηκε» στην αίθουσα του Προεδρικού με αρκετούς να του λένε ότι η ηρωική του πράξη θα αποτελέσει το καλύτερο κάλεσμα για τα νέα παιδιά.
Οι τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι συνομίλησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δείτε φωτογραφίες:
Στους τιμητικά προσκεκλημένους είναι οι δύο μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πρόκειται για τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο.
Στη δεξίωση προσκλήθηκε επίσης η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό». Μαζί με τον πατέρα της, εφημέριο στα Φουρνά Ευρυτανίας, Κωνσταντίνο, ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή τους. Με στόχο να αποτραπεί το κλείσιμο του σχολείου και η περαιτέρω ερήμωση του χωριού, οργάνωσαν εκστρατεία προσέλκυσης νέων οικογενειών, αξιοποιώντας τα περιορισμένα μέσα που διέθεταν.
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, κυβερνήτης του F-16 που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από μηχανική βλάβη. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, ο χειριστής εφάρμοσε με απόλυτη ψυχραιμία όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας: Προχώρησε στην εκκένωση των δεξαμενών καυσίμων και κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος χωρίς τη χρήση των τροχών, διασώζοντας τόσο το ίδιο το μαχητικό όσο και αποτρέποντας σοβαρότερο κίνδυνο. Ο αντισμήναρχος «πολιορκήθηκε» στην αίθουσα του Προεδρικού με αρκετούς να του λένε ότι η ηρωική του πράξη θα αποτελέσει το καλύτερο κάλεσμα για τα νέα παιδιά.
Οι τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι συνομίλησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δείτε φωτογραφίες:
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