Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών, η δασκάλα και ο πιλότος F-16 τιμητικοί προσκεκλημένοι στο Προεδρικό Μέγαρο: Δείτε φωτογραφίες

για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

ότι η ηρωική του πράξη θα αποτελέσει το καλύτερο κάλεσμα για τα νέα παιδιά.

Γιώργος Χατζόπουλος

Παναγιώτα Διαμαντή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με τους αριστούχους των Πανελλαδικών

Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Τασούλας και Νικήτας Κακλαμάνης με τους αριστούχους των Πανελλαδικών