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Ερντογάν για Αγία Σοφιά: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που άνοιξε ξανά για λατρεία, ανοιχτές πόρτες σε χριστιανούς και μουσουλμάνους
Ερντογάν για Αγία Σοφιά: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που άνοιξε ξανά για λατρεία, ανοιχτές πόρτες σε χριστιανούς και μουσουλμάνους
Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου συνεχίζονται
Με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών από την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής, τονίζοντας πως η επαναλειτουργία του μνημείου για μουσουλμανική λατρεία αποτέλεσε τιμή για την Τουρκία.
Ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την προσευχή της Παρασκευής, ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας πως η Αγία Σοφία παραμένει ανοιχτή τόσο στους μουσουλμάνους όσο και στους χριστιανούς, καθώς και σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Όπως είπε, «αυτός ο ναός, είτε λόγω των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του είτε λόγω της θέσης του στον κόσμο, είναι ένα πολύ ξεχωριστό έργο, ένας πολύ ξεχωριστός ναός».
«Είμαστε ευτυχείς που, με την ευκαιρία της 6ης επετείου, μας δόθηκε η ευκαιρία, δόξα τω Θεώ, να ανοίξουμε ξανά για λατρεία το μεγάλο τζαμί της Αγίας Σοφίας. Γι’ αυτό, φυσικά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι» τόνισε.
Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών ήταν ιδιαίτερα θετικές. Όπως ανέφερε, η Τουρκία δέχθηκε ευχαριστήρια τηλεφωνήματα και μηνύματα μετά τη διοργάνωση, ενώ υποστήριξε ότι η φιλοξενία που προσφέρθηκε άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Τέλος, σχολιάζοντας την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία, ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να τον συγχαρεί. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η Τουρκία να κατακτήσει στο μέλλον έναν μεγάλο διεθνή ποδοσφαιρικό τίτλο, σημειώνοντας ότι, παρά το καλό ξεκίνημά της στη διοργάνωση, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πορεία της με τον τρόπο που επιθυμούσε.
Ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την προσευχή της Παρασκευής, ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας πως η Αγία Σοφία παραμένει ανοιχτή τόσο στους μουσουλμάνους όσο και στους χριστιανούς, καθώς και σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Όπως είπε, «αυτός ο ναός, είτε λόγω των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του είτε λόγω της θέσης του στον κόσμο, είναι ένα πολύ ξεχωριστό έργο, ένας πολύ ξεχωριστός ναός».
«Είμαστε ευτυχείς που, με την ευκαιρία της 6ης επετείου, μας δόθηκε η ευκαιρία, δόξα τω Θεώ, να ανοίξουμε ξανά για λατρεία το μεγάλο τζαμί της Αγίας Σοφίας. Γι’ αυτό, φυσικά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι» τόνισε.
Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών ήταν ιδιαίτερα θετικές. Όπως ανέφερε, η Τουρκία δέχθηκε ευχαριστήρια τηλεφωνήματα και μηνύματα μετά τη διοργάνωση, ενώ υποστήριξε ότι η φιλοξενία που προσφέρθηκε άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Τέλος, σχολιάζοντας την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία, ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να τον συγχαρεί. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η Τουρκία να κατακτήσει στο μέλλον έναν μεγάλο διεθνή ποδοσφαιρικό τίτλο, σημειώνοντας ότι, παρά το καλό ξεκίνημά της στη διοργάνωση, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πορεία της με τον τρόπο που επιθυμούσε.
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