Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει να αγοράσει την καλυτερη φέτα στο Παρίσι
Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει να αγοράσει την καλυτερη φέτα στο Παρίσι
Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού ζήτησε τη βοήθεια των διαδικτυακών φίλων του για να βρει την αγαπημένη του φέτα
Το ημερολόγιο έδειχνε 15 Δεκεμβρίου 2024 όταν ο Εβάν Φουρνιέ έχοντας συμπληρώσει λίγους μήνες στην Ελλάδα, αποθέωσε την ελληνική φέτα.
Η φέτα λοιπόν εξελίχθηκε στην... αγαπημένη του συνήθεια από την ελληνική κουζίνα, σε τέτοιο σημείο που επιστρέφοντας στο Παρίσι να την έχει στερηθεί.
Έτσι λοιπόν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ένα μήνυμα για τους Έλληνες διαδικτυακούς φίλους του ζητώντας τη βοήθεια τους:
«Έλληνες φίλοι μου, σοβαρή ερώτηση. Πού μπορώ να βρω την καλύτερη φέτα στο Παρίσι; Σε κατάστημα ή με αποστολή, δεν με νοιάζει», έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji που χαμογελάει.
Η ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε μεγάλη απήχηση άμεσα και η αλήθεια είναι πως του προτάθηκαν αρκετά ελληνικά καταστήματα και delicatessen στο Παρίσι, όπου μπορεί να προμηθευτεί την αγαπημένη του φέτα.
«Αν δεν έχεις φάει ποτέ φέτα στην Ελλάδα, τότε δεν έχεις φάει φέτα. Είναι απίθανη», είχε ποστάρει ο Γάλλος άσος και τις επόμενες ημέρες υπέστη ένα πολιτισμικό σοκ καθώς στο σπίτι του έφτασαν ουκ ολίγες συσκευασίες με φέτα απ' όλη την Ελλάδα!
Si t’as jamais mangé de feta en Greece, t’as jamais mangé de feta. C’est incroyable lol— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 15, 2024
This is getting outta control🤣🤣🤣 pic.twitter.com/NF73tMoVVb— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 21, 2024
Η φέτα λοιπόν εξελίχθηκε στην... αγαπημένη του συνήθεια από την ελληνική κουζίνα, σε τέτοιο σημείο που επιστρέφοντας στο Παρίσι να την έχει στερηθεί.
Έτσι λοιπόν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ένα μήνυμα για τους Έλληνες διαδικτυακούς φίλους του ζητώντας τη βοήθεια τους:
«Έλληνες φίλοι μου, σοβαρή ερώτηση. Πού μπορώ να βρω την καλύτερη φέτα στο Παρίσι; Σε κατάστημα ή με αποστολή, δεν με νοιάζει», έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji που χαμογελάει.
Η ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε μεγάλη απήχηση άμεσα και η αλήθεια είναι πως του προτάθηκαν αρκετά ελληνικά καταστήματα και delicatessen στο Παρίσι, όπου μπορεί να προμηθευτεί την αγαπημένη του φέτα.
My 🇬🇷 friends, serious question.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 24, 2026
Where can I find the best feta in Paris. 🤣
In store or shipping I dont care.
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