Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει να αγοράσει την καλυτερη φέτα στο Παρίσι
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Εβάν Φουρνιέ Παρίσι Φέτα

Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει να αγοράσει την καλυτερη φέτα στο Παρίσι

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού ζήτησε τη βοήθεια των διαδικτυακών φίλων του για να βρει την αγαπημένη του φέτα

Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει να αγοράσει την καλυτερη φέτα στο Παρίσι
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Το ημερολόγιο έδειχνε 15 Δεκεμβρίου 2024 όταν ο Εβάν Φουρνιέ έχοντας συμπληρώσει λίγους μήνες στην Ελλάδα, αποθέωσε την ελληνική φέτα.

«Αν δεν έχεις φάει ποτέ φέτα στην Ελλάδα, τότε δεν έχεις φάει φέτα. Είναι απίθανη», είχε ποστάρει ο Γάλλος άσος και τις επόμενες ημέρες υπέστη ένα πολιτισμικό σοκ καθώς στο σπίτι του έφτασαν ουκ ολίγες συσκευασίες με φέτα απ' όλη την Ελλάδα!




Η φέτα λοιπόν εξελίχθηκε στην... αγαπημένη του συνήθεια από την ελληνική κουζίνα, σε τέτοιο σημείο που επιστρέφοντας στο Παρίσι να την έχει στερηθεί.

Έτσι λοιπόν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ένα μήνυμα για τους Έλληνες διαδικτυακούς φίλους του ζητώντας τη βοήθεια τους:

«Έλληνες φίλοι μου, σοβαρή ερώτηση. Πού μπορώ να βρω την καλύτερη φέτα στο Παρίσι; Σε κατάστημα ή με αποστολή, δεν με νοιάζει», έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji που χαμογελάει.

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Η ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε μεγάλη απήχηση άμεσα και η αλήθεια είναι πως του προτάθηκαν αρκετά ελληνικά καταστήματα και delicatessen στο Παρίσι, όπου μπορεί να προμηθευτεί την αγαπημένη του φέτα.

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