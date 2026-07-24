«Βόμβα» στο NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στη Φιλαδέλφεια
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ΛεΜπρόν Τζέιμς Λεμπρόν Τζέιμς NBA Φιλαδέλφεια Σίξερς

«Βόμβα» στο NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στη Φιλαδέλφεια

Ο Σαμς Χαράνια έκανε την αποκάλυψη και ο «Βασιλιάς» θα παίζει για τα επόμενα δύο χρόνια στη Φιλαδέλφεια

«Βόμβα» στο NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στη Φιλαδέλφεια
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Αγωνία τέλος για την επόμενη ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς. 

Ο γνωστός και κορυφαίος δημοσιογράφος, Σαμς Χαράνια έκανε την αποκάλυψη και ο «Βασιλιάς» θα παίζει για τα επόμενα δύο χρόνια στη Φιλαδέλφεια. 

Αν και η φημολογία έδινε και έπαιρνε, τελικά ούτε Μαϊάμι (με Γιάννη Αντετοκούνμπο), ούτε Κλίβελαντ για τον ΛεΜπρόν. Οι Σίξερς θα είναι η επόμενη ομάδα του στο NBA, με συμβόλαιο μάλιστα δύο ετών. 

Πρόκειται για τον τέταρτο διαφορετικό σταθμό στην καριέρα του. Μετά το Κλίβελαντ, το Μαϊάμι και τους Λέικερς. Έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα. 

Δύο με το Μαϊάμι, το 2012 και το 2013. Το 2016 με το Κλίβελαντ και το 2020 με τους Λέικερς. 

Με μήνυμά του στο X, ο Τζέιμς, εξήγησε τους λόγους που τον έστειλαν στη Φιλαδέλφεια.

Μάλιστα, είπε πως ήταν έτοιμος να σταματήσει και το μπάσκετ:  «Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι.

Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω.

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Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο; Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμα να δουλεύω.

Θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συναίσθημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.

Σας ευχαριστώ, Λος Άντζελες. Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα, και το Νορθίστ Οχάιο θα είναι πάντα το σπίτι μου!». 

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