Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Μπουρίνι χτύπησε την Αθήνα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, έχουν πέσει πάνω από 112.000 κεραυνοί
Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Λάρισα, Φθιώτιδα, κεντρική και βόρεια Εύβοια,Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες έλαβαν μήνυμα του 112 - Πλημμύρες και ζημιές στη Φθιώτιδα, υδροστρόβιλοι στη Χαλκιδική
Η νεροποντή, αν και υπήρχαν οι σχετικές προειδοποιήσεις από την Πολιτική Προστασία και τους μετεωρολόγους, φάνηκε να βρίσκει απροετοίμαστους τους Αθηναίους, οι οποίοι χωρίς ομπρέλες να προστατευτούν, έτρεχαν να βρουν σημείο να καλυφθούν από την έντονη βροχή.
Λόγω της ισχυρής νεροποντής αρκετοί δρόμοι της Αττικής μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθιστώντας δύσκολη ακόμα και τη μετακίνηση των οχημάτων.
Λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής, η βροχή συνέχισε να πέφτει αν και ήταν χαμηλότερης έντασης από τις πρώτες στιγμές που εκδηλώθηκε.
Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά, όταν σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Πτώση σκαλωσιάς στον Πειραιά, διακόπηκε η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη
Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα. Λόγω της πτώσης της σκαλωσιάς τραυματίστηκε ελαφρά ένας διερχόμενος οδηγός μηχανής ενώ μηχανές που βρισκόντουσαν σε απέναντι πεζοδρόμιο έχουν υποστεί ζημιές όπως επίσης και ένα αυτοκίνητο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στην Πέτρου Ράλλη με αποτέλεσμα να κλείσει ο μισός δρόμος, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για υλικές ζημιές σε οχήματα ή για τραυματισμούς πεζών.
Έπεσε δέντρο στην Αλεξάνδρας και στο ΜπουρνάζιΟι ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν στην Αττική την ώρα της νεροποντής, ήταν αρκετοί για να ξηλώσουν δέντρο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από πολυκατοικία. Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press, το δέντρο έπεσε στα σκαλιά πολυκατοικίας και έχει σταθεί πάνω στα κάγκελα της εξώπορτας δυσκολεύοντας αλλά και καθιστώντας επικίνδυνη την είσοδο στους ενοίκους.
Πτώση δέντρου υπήρξε και στο Μπουρνάζι με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.
Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί τόσο στην οδό Πειραιώς και στα δύο ρεύματα όσο και στην λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως
Η λεωφόρος ΝΑΤΟ στα Άνω Λιόσια πλημμύρισε με αποτέλεσμα δεκάδες οδηγοί με τα οχήματά τους να εγκλωβιστούν.
Πλημμύρισε η λεωφόρος ΝΑΤΟ
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες από το σημείο η στάθμη του νερού έφτανε μέχρι την πόρτα του οδηγού και το γόνατο ενός ανθρώπου. Κάποιοι οδηγοί βγήκαν έξω από τα αυτοκίνητά τους και επιχείρησαν να τα σπρώξουν.
Ακόμα και μεγάλα φορτηγά δυσκολεύτηκαν να περάσουν από τον συγκεκριμένο δρόμο. Το νερό είχε σχεδόν «καταπιεί» μηχανάκια.
Δείτε φωτογραφίες
Διακοπή δρομολογίων στον ΠροαστιακόΛόγω της κακοκαιρίας έχουν διακοπεί όλα τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου της Αττικής μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.
Τα έντονα καιρικά φαινόμα προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλα τα δρομολόγια.
Όπως ανακοινώνεται, πρόκειται να τροποποιηθούν αρκετά δρομολόγια, ενώ αναμένονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Έντονα φαινόμενα σε όλη την ΕλλάδαΤο κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε να χτυπά από νωρίς την Παρασκευή πολλές περιοχές της Ελλάδας με τα φαινόμενα να είναι έντονα. Στέγες ξεκόλλησαν, δρόμοι πλημμύρισαν, χαλάζι κατέστρεψε σπαρτά, δέντρα έπεσαν, ανεμοστρόβιλοι εμφανίστηκαν και τρόμαξαν λουόμενους ενώ οι κεραυνοί ξεπέρασαν τους 100.000!
Αγρίνιο, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, Δράμα, Χαλκιδική, Βόλος είναι μερικές από τις περιοχές οι οποίες είδαν τον καιρό να αλλάζει απότομα και οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με τα έντονα φαινόμενα.
Σε πολλές περιοχές μάλιστα, οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τους, μήνυμα από το 112 το οποίο τους ενημέρωνε ότι αναμενόντουσαν τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες και καλούσε για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.
Οι περιοχές που έλαβαν ειδοποίηση είναι: Λάρισα, Φθιώτιδα, κεντρική και βόρεια Εύβοια και Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες.
Έχουν πέσει πάνω από 100.000 κεραυνοίΠρωτοφανής είναι η κεραυνική δραστηριότητα που καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες με τον χάρτη του meteo να αναφέρει πως έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί, σε στεριά και θάλασσα και συγκεκριμένα, ήταν 112.780!
Βροχή και κεραυνοί στη ΧαλκίδαΈντονη βροχή με κεραυνούς και δυνατούς ανέμους, έπληξε και την Χαλκίδα. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα με τον ουρανό να είναι «μαυρισμένος».
Σκοτείνιασε ο θεσσαλικός κάμπος, εντυπωσιακές εικόνεςΕντυπωσιακές εικόνες άφησε πίσω της η μεταβολή του καιρού στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, μεταξύ Λάρισας και Φαρσάλων, με τον ουρανό να καλύπτεται από πυκνά, σκοτεινά σύννεφα και τους κεραυνούς να φωτίζουν τον θεσσαλικό κάμπο. Μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές κατέγραψε με τον φακό του ο Γιώργος Κουτσοκέρας για το onlarissa.gr. Στη φωτογραφία, ένα τεράστιο σκοτεινό νέφος απλώνεται πάνω από τον κάμπο, την ώρα που ένας κεραυνός πέφτει στον ορίζοντα, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο την ένταση του καιρικού φαινομένου.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Έντονη βροχόπτωση έπληξε το Αγρίνιο
Χειμωνιάτικο σκηνικό στην παραλία της Λάρισας
Φθιώτιδα: Στέγη ξεκόλλησε, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ξεριζώθηκαν δέντραΙδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στη Φθιώτιδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού. Στη Δυτική Φθιώτιδα, συγκεκριμένα, καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές όπως αναφέρει το LamiaNow.
Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα και έσπασαν μεγάλα κλαδιά. Πτώσεις δέντρων αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Πλατύστομο, στη Μάκρη και στο Καστρί.
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Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μακρακώμη, όταν η στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών αποκολλήθηκε από τη δύναμη του ανέμου και κατέληξε στην απέναντι πλευρά του δρόμου, κοντά στο σούπερ μάρκετ.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η μεταλλική κατασκευή παρασύρθηκε για περίπου 100 μέτρα από τον αέρα. Από τη σφοδρότητα των ανέμων παρασύρθηκαν ακόμη και μεταλλικά φύλλα και τσίγκοι, οι οποίοι έπεσαν κοντά σε καταστήματα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς.
Βροχές στη Ζάκυνθο, χαλάζι στη Δράμα, μπουρίνια στη Θεσσαλονίκη, ανεμοστρόβιλος στη ΧαλκιδικήΟι κάτοικοι της Ζακύνθου ήρθαν αντιμέτωποι με έντονη βροχή ενώ οι κάτοικοι της Δράμας, όπως φαίνεται και στα βίντεο, έβλεπαν το χοντρό χαλάζι να κατακλύζει τα πάντα.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός άλλαξε απότομα, με δυνατούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση ενώ οι λουόμενοι στην παραλία Ψαρούδια στην Χαλκιδική τρόμαξαν όταν είδαν έναν ανεμοστρόβιλο να τους πλησιάζει.
Υδροστρόβιλοι μεταξύ Σιθωνίας και Αγίου ΌρουςΕντυπωσιακό βίντεο κατέγραψε υδροστρόβιλους στον κόλπο μεταξύ Σιθωνίας και Αγίου Όρους.
«Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγοφόρου νέφους με την επιφάνεια του νερού», αναφέρει ο λογαριασμός και προσθέτει ότι διακρίνεται στο βίντεο και «χοάνη (funnel cloud), δηλαδή η περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από το σύννεφο αλλά δεν έχει ακόμη ακουμπήσει ή γίνει ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας» αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο με το εντυπωσιακό φαινόμενο.
Φωτιά από κεραυνό στην Κερασιά ΜαγνησίαςΈντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) στην πόλη του Βόλου, αλλά και ορεινά και πιο συγκεκριμένα στην Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα, καθώς η κακοκαιρία άρχισε να πλήττει τη Μαγνησία. Η βροχή συνοδεύθηκε από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ. Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.
Πυροσβέστες της ΠΥ ΒΙΠΕ επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα. Η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενώ οι πολίτες έχουν προειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
Μπουρίνι σάρωσε τα ΤρίκαλαΙσχυρό μπουρίνι έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής την πόλη των Τρικάλων, με τη βροχή να πέφτει καταρρακτωδώς και να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκαν λιμνάζοντα νερά, με τους πεζούς να αναζητούν καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η ένταση του φαινομένου.
Το μπουρίνι συνοδεύτηκε από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και, σε περιοχές του νομού, χαλαζόπτωση, όπως στο Γερακάρι.
Το «έστρωσε» χαλάζι στην Εγνατία στα ΓρεβενάΧειμωνιάτικο τοπίο θύμισε η Εγνατία οδός στο ύψος των Γρεβενών. Όπως φαίνεται και στο βίντεο του trikalaola το οποίο κατέγραψε όλη τη διαδρομή από Καλαμπάκα - Εγνατία 46 χλμ.
Με δυσκολία η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-ΛαμίαςΈντονα είναι τα φαινόμενα και κατά τόπους στην Αθηνών-Λαμίας με την κίνηση των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία αφού οι οδηγοί, όπως φαίνεται και στο βίντεο του protothema.gr έχουν περιορισμένη ορατότητα.
Η κακοκαιρία σφυροκόπησε αρκετές περιοχές στην Εύβοια δημιουργώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού, ιδιαίτερα στη βόρεια Εύβοια, όπως πτώσεις δέντρων σε δρόμους και κεντρικά σημεία σύμφωνα με το evima.
Πτώσεις δέντρων σε πολλά σημεία της Εύβοιας
Καταιγίδα συνοδεία θυελλωδών ανέμων παρατηρήθηκε νωρίτερα και στις Ροβιές Ευβοίας όπως φαίνεται και στο βίντεο.
Θυελλώδεις άνεμοι στις Ροβιές Ευβοίας
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Συνολικά 216 κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική σήμερα (24/7) για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα.
Συνολικά 216 κλήσεις στην Πυροσβεστική, οι 152 στην Αθήνα
Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 194 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Μόνο σε περιοχές της Αττικής - οι περισσότερες από το δήμο Αθηναίων και περιοχές των δυτικών προαστίων - η Πυροσβεστική κλήθηκε 152 φορές για κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 φορές για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.
Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, το 112 ενημερώνει για τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες και καλεί για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.
112 σε πολλές περιοχές για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς
Οι περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση είναι: Λάρισα, Φθιώτιδα, κεντρική και βόρεια Εύβοια και Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026
🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026
🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026
🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρούΣύμφωνα με το Meteo, σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής, και μόνο στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο τοπικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25/07.
Στους χάρτες παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου και τα πεδία πιέσεων που προβλέπονται για τα διάστημα 15:00 - 18:00 και 18:00 – 21:00 σήμερα.
Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥEνα δύσκολο 24ωρο έχουμε μπροστά μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, καθώς κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, παρουσιάζοντας κατά τόπους ένταση αλλά και εμμονή.
Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ριπαίους ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, κλαδιών και αντικειμένων. Παράλληλα, υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών, κυρίως στις περιοχές όπου οι καταιγίδες θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.
Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται η Λάρισα, η Μαγνησία - κυρίως οι παράκτιες περιοχές - η Εύβοια και οι Σποράδες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι η εμμονή των φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές, από σήμερα το μεσημέρι έως και το πρωί του Σαββάτου.
Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται κυρίως τα παραθαλάσσια τμήματα της Πιερίας, της Ημαθίας και της Χαλκιδικής, καθώς και η Λήμνος, η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Αττική. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με εξαίρεση την Αττική.
Για την Αττική, αναμένονται βροχές τις επόμενες ώρες και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς.
Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, φτάνοντας τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 30 με 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ενώ από την Κυριακή επιστρέφουμε σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες, με άνοδο της θερμοκρασίας.
Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ, πότε και από πού θα ξεκινήσουν τα ισχυρά φαινόμεναΤο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23/7 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:
Σήμερα Παρασκευή 24-07-26
1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).
3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Αύριο Σάββατο 25-07-26
1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:
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