Η Βίκυ Κουλιανού πόζαρε με μπικίνι ξαπλωμένη δίπλα σε πισίνα στη Μύκονο: Να τη γελάς τη ζωή, έγραψε
Η Βίκυ Κουλιανού πόζαρε με μπικίνι ξαπλωμένη δίπλα σε πισίνα στη Μύκονο: Να τη γελάς τη ζωή, έγραψε
Το 59χρονο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από τις διακοπές του στο νησί των ανέμων
Φορώντας μπικίνι πόζαρε η Βίκυ Κουλιανού, ξαπλωμένη, δίπλα σε πισίνα στη Μύκονο και μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα social media.
Το 59χρονο μοντέλο δημοσίευσε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία της κατά την οποία έκανε ηλιοθεραπεία, φορώντας ένα ριγέ μαγιό και χαμογελώντας.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Κουλιανού έγραψε χαρακτηριστικά: «Να τη γελάς τη ζωή. Δυναμώνουν τα θέλω σου, καταλαγιάζουν τα πρέπει».
Δείτε τη φωτογραφία
Το 59χρονο μοντέλο δημοσίευσε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία της κατά την οποία έκανε ηλιοθεραπεία, φορώντας ένα ριγέ μαγιό και χαμογελώντας.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βίκυ Κουλιανού έγραψε χαρακτηριστικά: «Να τη γελάς τη ζωή. Δυναμώνουν τα θέλω σου, καταλαγιάζουν τα πρέπει».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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