Αντβέρπ - Ολυμπιακός 3-0: Φιλική ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο Βέλγιο, πρώτη εμφάνιση για Σάλιακα, δείτε βίντεο
Αντβέρπ - Ολυμπιακός 3-0: Φιλική ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο Βέλγιο, πρώτη εμφάνιση για Σάλιακα, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα δώσει φιλικό ματς και το Σάββατο (25/7) με αντίπαλο την ολλανδική Αλκμάαρ
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με σκορ 3-0 στην Αμβέρσα από την Αντβέρπ στο προτελευταίο του τεστ πριν την Ναϊμέγκεν. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν και το Σάββατο (25/7, 16:00) φιλικό, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Αλκμάαρ.
Ο Πόποβιτς κράτησε το 0-0 του πρώτου μέρους και γενικά οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν να σταθούν σε άλλα θετικά στοιχεία ως προς αυτόν τον αγώνα.
Από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ στο φιλικό Νο3 ως προς το β’ στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ξεκίνησε την ομάδα ως εξής: Πόποβιτς στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγκα, Πιρόλα, Κουτσίδη και Μαφέο. Κέντρο με Γκαρθία και Φίλη. Ο Τσικίνιο πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ και στα άκρα ήταν οι Ζέλσον και Φορτούνης.
Στο πρώτο 45λεπτο οι πιο καλές στιγμές της αναμέτρησης ανήκαν στην γηπεδούχο. Πριν το δεκάλεπτο του αγώνα η Αντβέρπ είχε ένα σουτ του Βάντερπλας και στο 10’ ένα χαμένο τετ α τετ του Βαλένσια, που το έβγαλε ο Πόποβιτς.
Στο 15’ ο Σόμερς έκανε την προσπάθειά του με τον Πόποβιτς να μπλοκάρει ξανά τη μπάλα. Στο 20’ ο Φοφανά έκανε σουτ που έφυγε έξω. Στο 26’ ο Φορτουνης έκανε μία ωραία ατομική ενέργεια και η σέντρα – σουτ πήγε στα χέρια του Νοζάβα.
Στο 40ό λεπτό ο Πόποβιτς είχε στοπ και για την προσπάθεια του Φοφανά.
Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους είχε πιο καλή διάθεση στην επίθεση και απείλησε περισσότερο. Στο 49ο λεπτό ο Ζέλσον έκανε καλή ντρίμπλα και πάσα στον Φίλη που σούταρε έξω.
Στο 67ο λεπτό του αγώνα η Αντβέρπ έβαλε το γκολ για το 1-0. Σέντρα του Ρέντερς από τα δεξιά, προβολή του Φοφανά και η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα. Απλά την έσπρωξε ο Σόμερς για να βγει το γκολ.
Στο 74’ ο Φερστράιτεν με σουτ έκανε το 2-0 και το σκορ έγινε 3-0 στο 78ο λεπτό. Σέντρα του Ρέντερς και ο Σόμερς με εναέριο πλασέ βρήκε πάλι δίχτυα.
Η Αντβέρπ ξεκίνησε με: Νοζάβα, Τουνασίμα, Αχόκα, Βαλένσια, Ντιέρξ, Ρέντερς, Βάντεπλας, Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά και Ιμπραχίμ.
Ο Πόποβιτς κράτησε το 0-0 του πρώτου μέρους και γενικά οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν να σταθούν σε άλλα θετικά στοιχεία ως προς αυτόν τον αγώνα.
Από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ στο φιλικό Νο3 ως προς το β’ στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ξεκίνησε την ομάδα ως εξής: Πόποβιτς στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγκα, Πιρόλα, Κουτσίδη και Μαφέο. Κέντρο με Γκαρθία και Φίλη. Ο Τσικίνιο πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ και στα άκρα ήταν οι Ζέλσον και Φορτούνης.
Στο πρώτο 45λεπτο οι πιο καλές στιγμές της αναμέτρησης ανήκαν στην γηπεδούχο. Πριν το δεκάλεπτο του αγώνα η Αντβέρπ είχε ένα σουτ του Βάντερπλας και στο 10’ ένα χαμένο τετ α τετ του Βαλένσια, που το έβγαλε ο Πόποβιτς.
Στο 15’ ο Σόμερς έκανε την προσπάθειά του με τον Πόποβιτς να μπλοκάρει ξανά τη μπάλα. Στο 20’ ο Φοφανά έκανε σουτ που έφυγε έξω. Στο 26’ ο Φορτουνης έκανε μία ωραία ατομική ενέργεια και η σέντρα – σουτ πήγε στα χέρια του Νοζάβα.
Στο 40ό λεπτό ο Πόποβιτς είχε στοπ και για την προσπάθεια του Φοφανά.
Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους είχε πιο καλή διάθεση στην επίθεση και απείλησε περισσότερο. Στο 49ο λεπτό ο Ζέλσον έκανε καλή ντρίμπλα και πάσα στον Φίλη που σούταρε έξω.
Στο 67ο λεπτό του αγώνα η Αντβέρπ έβαλε το γκολ για το 1-0. Σέντρα του Ρέντερς από τα δεξιά, προβολή του Φοφανά και η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα. Απλά την έσπρωξε ο Σόμερς για να βγει το γκολ.
Στο 74’ ο Φερστράιτεν με σουτ έκανε το 2-0 και το σκορ έγινε 3-0 στο 78ο λεπτό. Σέντρα του Ρέντερς και ο Σόμερς με εναέριο πλασέ βρήκε πάλι δίχτυα.
Η Αντβέρπ ξεκίνησε με: Νοζάβα, Τουνασίμα, Αχόκα, Βαλένσια, Ντιέρξ, Ρέντερς, Βάντεπλας, Φαν Χέλντεν, Σόμερς, Φοφανά και Ιμπραχίμ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο (80’ Σάλιακας), Γκαρθία, Φίλης (71’ Μπακούλας), Τσικίνιο, Φορτούνης (80’ Ζότα), Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ (71’ Μασούρας).
πηγή: gazzetta.gr
πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα