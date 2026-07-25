Τραμπ: Ο Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα
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Ντόναλντ Τραμπ Μπένζαμιν Νετανιάχου

Τραμπ: Ο Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επικείμενη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Τραμπ: Ο Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χθες Παρασκευή, ενώ χαρακτήρισε εσφαλμένα τον Αμερικανό γερουσιαστή Τσακ Σούμερ ως Παλαιστίνιο.

«Θα του στείλω (στον Σούμερ) αύριο ένα όμορφο παλαιστινιακό κοστούμι, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί τον Μπίμπι Νετανιάχου όταν έρθει στην πόλη την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Τραμπ.

«Έγινε Παλαιστίνιος», είπε ο Τραμπ για τον Σούμερ, ο οποίος είναι Εβραίος, ενώ αστειεύτηκε επίσης ότι η σαρία ήταν η «νέα ιδρυτική αρχή» του Σούμερ.

Μουσουλμανικές και εβραϊκές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ έχουν επικρίνει στο παρελθόν τον Τραμπ για το ότι χαρακτήρισε τον Σούμερ, τον κορυφαίο Δημοκρατικό της Γερουσίας, ως Παλαιστίνιο, με τις οργανώσεις δικαιωμάτων να αναφέρουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον όρο με ασεβή τρόπο ως προσβλητικό χαρακτηρισμό και ως ύβρη.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ίδιος θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα και θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη. Ο Νετανιάχου θα παραστεί επίσης στην κηδεία του αποθανόντος γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συμπληρώνει πέντε μήνες.

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