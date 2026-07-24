Βίντεο: Ο Ολίσε έγινε viral παίζοντας ποδόσφαιρο με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
SPORTS
Μάικλ Ολίσε Νέα Υόρκη Πάρκο Μουντιάλ 2026

Βίντεο: Ο Ολίσε έγινε viral παίζοντας ποδόσφαιρο με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Ο άσος της Μπάγερν και της Εθνικής Γαλλίας παρέμεινε στις ΗΠΑ μετά το Μουντιάλ και χάρισε μια μοναδική ανάμνηση σε κατοίκους της Νέας Υόρκης

Βίντεο: Ο Ολίσε έγινε viral παίζοντας ποδόσφαιρο με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
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Είστε μια παρέα που μαζεύεστε συχνά πυκνά στο κοντινό πάρκο και εκεί οργανώνεται επί τόπου ένα ανεπίσημο παιχνίδι (pick-up game). Διπλό ή μονό (αναλόγως με το πόσοι «αθλητές» είναι διαθέσιμοι), χωρίς προπονητές ή διαιτητές και μοναδικό κριτήριο συμμετοχής τη θετική απάντηση στο ερώτημα «χωράει άλλος ένας;».

Αυτό ακριβώς το ερώτημα απηύθυνε ο Μάικλ Ολίσε (που παρέμεινε στις ΗΠΑ και μετά το Μουντιάλ) σε μια παρέα Νεοϋρκέζων που έδιναν ομηρικές μάχες σ' ένα pick-up game. Προφανώς αυτός που του είπε «μπες μέσα» δεν κατάλαβε ποιος ήταν αυτός που ρωτούσε, αλλά δεν χρειάστηκε ιδιαίτερος χρόνος για να γίνει αντιληπτό ότι πέρα από το εξεζητημένο παντελόνι του, ο συγκεκριμένος... μιλούσε στο τόπι!

Τα κινητά τηλέφωνα των θεατών πήραν φωτιά και σιγά, σιγά άρχισε να ακούγεται καθαρά το όνομα του... «Ο Μάικλ Ολίσε είναι εδώ και παίζει ποδόφαιρο στο πάρκο». Κι αυτές οι εικόνες είναι σίγουρο ότι θα τις θυμούνται όλοι για πολύ καιρό.

3 ΣΧΟΛΙΑ

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