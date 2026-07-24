Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Βίντεο: Ο Ολίσε έγινε viral παίζοντας ποδόσφαιρο με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
Βίντεο: Ο Ολίσε έγινε viral παίζοντας ποδόσφαιρο με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
Ο άσος της Μπάγερν και της Εθνικής Γαλλίας παρέμεινε στις ΗΠΑ μετά το Μουντιάλ και χάρισε μια μοναδική ανάμνηση σε κατοίκους της Νέας Υόρκης
Είστε μια παρέα που μαζεύεστε συχνά πυκνά στο κοντινό πάρκο και εκεί οργανώνεται επί τόπου ένα ανεπίσημο παιχνίδι (pick-up game). Διπλό ή μονό (αναλόγως με το πόσοι «αθλητές» είναι διαθέσιμοι), χωρίς προπονητές ή διαιτητές και μοναδικό κριτήριο συμμετοχής τη θετική απάντηση στο ερώτημα «χωράει άλλος ένας;».
Αυτό ακριβώς το ερώτημα απηύθυνε ο Μάικλ Ολίσε (που παρέμεινε στις ΗΠΑ και μετά το Μουντιάλ) σε μια παρέα Νεοϋρκέζων που έδιναν ομηρικές μάχες σ' ένα pick-up game. Προφανώς αυτός που του είπε «μπες μέσα» δεν κατάλαβε ποιος ήταν αυτός που ρωτούσε, αλλά δεν χρειάστηκε ιδιαίτερος χρόνος για να γίνει αντιληπτό ότι πέρα από το εξεζητημένο παντελόνι του, ο συγκεκριμένος... μιλούσε στο τόπι!
Τα κινητά τηλέφωνα των θεατών πήραν φωτιά και σιγά, σιγά άρχισε να ακούγεται καθαρά το όνομα του... «Ο Μάικλ Ολίσε είναι εδώ και παίζει ποδόφαιρο στο πάρκο». Κι αυτές οι εικόνες είναι σίγουρο ότι θα τις θυμούνται όλοι για πολύ καιρό.
Αυτό ακριβώς το ερώτημα απηύθυνε ο Μάικλ Ολίσε (που παρέμεινε στις ΗΠΑ και μετά το Μουντιάλ) σε μια παρέα Νεοϋρκέζων που έδιναν ομηρικές μάχες σ' ένα pick-up game. Προφανώς αυτός που του είπε «μπες μέσα» δεν κατάλαβε ποιος ήταν αυτός που ρωτούσε, αλλά δεν χρειάστηκε ιδιαίτερος χρόνος για να γίνει αντιληπτό ότι πέρα από το εξεζητημένο παντελόνι του, ο συγκεκριμένος... μιλούσε στο τόπι!
Τα κινητά τηλέφωνα των θεατών πήραν φωτιά και σιγά, σιγά άρχισε να ακούγεται καθαρά το όνομα του... «Ο Μάικλ Ολίσε είναι εδώ και παίζει ποδόφαιρο στο πάρκο». Κι αυτές οι εικόνες είναι σίγουρο ότι θα τις θυμούνται όλοι για πολύ καιρό.
Michael Olise cambió el Mundial por una cancha callejera.— Quinto Partido (@quintopartidoof) July 24, 2026
El francés sorprendió al unirse a una reta en Nueva York junto a jugadores amateurs y dejó claro que el talento aparece en cualquier escenario. ⚽🇫🇷
#MichaelOlise #Bayern pic.twitter.com/7PkFxNqZk7
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