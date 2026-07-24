Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Παλάσιος: «Ξέρω που ήρθα, από τις μεγαλύτερες ομάδες»

View this post on Instagram A post shared by ARIS F.C. (@arisfc_official)

Ο Sebastian Alberto Palacios από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!».Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Sebastian Palacios, τόνισε: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και πού θερμούς φιλάθλους. Βρίσκομαι χρόνια στην Ελλάδα, έχω παίξει αντίπαλος του ΑΡΗ και ξέρω που ήρθα.Ο ΑΡΗΣ είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας με απαιτητικό κοινό και οφείλει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί.Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα δώσω το μάξιμουμ των δυνατοτήτων μου σε κάθε ματς, ώστε όλοι μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας τη νέα περίοδο.Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα και φυσικά να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά».