Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, δείτε βίντεο

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακραίος σεξιστής.Νικήτας Κακλαμάνης: Εντάξει το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές, σταματήστε.Δημήτρης Μαρκόπουλος: Λίγο νερό στην κυρία...Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω.Θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.Αμέσως μετά την τριτολογία του κ. Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός συγκέντρωσε τα έγγραφά του και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της αίθουσας, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία διαμαρτυρήθηκε για την αποχώρησή του.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας: «Με τέτοια συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω», πριν αποχωρήσει από την Ολομέλεια.