Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, δείτε βίντεο
«Τι εννοείτε;» φώναζε η πρόεδρος της Πλεύσης - «Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ, κυρία μου, όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια» απάντησε ο πρωθυπουργός
Σε αντιπαράθεση με έντονους διαλόγους και προσωπικές αντεγκλήσεις, ήρθαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής, για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Η ένταση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε συνεχείς παρεμβάσεις και διακοπές στην τοποθέτησή του πρωθυπουργού από τα έδρανα της Βουλής.
Απαντώντας στις διακοπές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα «στο λίγο χρόνο που έχω, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο μάλλον, είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη Δημοκρατία και είστε τόσο υπερδραστήρια».
Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός συνδέεται με το φύλο της, κάνοντας λόγο για σεξιστική συμπεριφορά.
Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ», με την ίδια να τον διακόπτει ρωτώντας: «Τι εννοείτε;». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ, κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».
«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια…», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Ενδεικτικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντιμετωπίστε με την κ. Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ…
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι εννοείτε, για πείτε;
Νικήτας Κακλαμάνης: Ηρεμήστε!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.
Νικήτας Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους!
Η ένταση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε συνεχείς παρεμβάσεις και διακοπές στην τοποθέτησή του πρωθυπουργού από τα έδρανα της Βουλής.
Απαντώντας στις διακοπές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα «στο λίγο χρόνο που έχω, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο μάλλον, είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη Δημοκρατία και είστε τόσο υπερδραστήρια».
Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός συνδέεται με το φύλο της, κάνοντας λόγο για σεξιστική συμπεριφορά.
Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ», με την ίδια να τον διακόπτει ρωτώντας: «Τι εννοείτε;». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ, κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».
«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια…», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Αναλυτικά ο διάλογος που ακολούθησε
Ενδεικτικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντιμετωπίστε με την κ. Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ…
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι εννοείτε, για πείτε;
Νικήτας Κακλαμάνης: Ηρεμήστε!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.
Νικήτας Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους!
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακραίος σεξιστής.
Νικήτας Κακλαμάνης: Εντάξει το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές, σταματήστε.
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Λίγο νερό στην κυρία...
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω.
Θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Αμέσως μετά την τριτολογία του κ. Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός συγκέντρωσε τα έγγραφά του και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της αίθουσας, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία διαμαρτυρήθηκε για την αποχώρησή του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας: «Με τέτοια συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω», πριν αποχωρήσει από την Ολομέλεια.
Νικήτας Κακλαμάνης: Εντάξει το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές, σταματήστε.
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Λίγο νερό στην κυρία...
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω.
Αμέσως μετά την τριτολογία του κ. Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός συγκέντρωσε τα έγγραφά του και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της αίθουσας, προκαλώντας την αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία διαμαρτυρήθηκε για την αποχώρησή του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας: «Με τέτοια συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω», πριν αποχωρήσει από την Ολομέλεια.
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