Νότιγχαμ Φόρεστ: Ποστέκογλου και Μουρίνιο φαβορί για αντικαταστάτες του Εσπίριτο Σάντο, γράφουν στην Αγγλία
Νότιγχαμ Φόρεστ: Ποστέκογλου και Μουρίνιο φαβορί για αντικαταστάτες του Εσπίριτο Σάντο, γράφουν στην Αγγλία

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποτελεί παρελθόν από το «τιμόνι» της Φόρεστ και τα αγγλικά ΜΜΕ έχουν ως φαβορί για αντικαταστάτη του τον Άγγελο Ποστέκογλου, ενώ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει και ο Ζοσέ Μουρίνιο

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ποστέκογλου και Μουρίνιο φαβορί για αντικαταστάτες του Εσπίριτο Σάντο, γράφουν στην Αγγλία
Δε χρειάστηκε παρά να περάσουν ελάχιστες ώρες από την επισημοποίηση του «διαζυγίου» ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Νούνο Εσπίριτο Σάντο, έτσι ώστε να αρχίσουν τα σενάρια για την διάδοχη κατάσταση.

Ο Πορτογάλος αποτελεί παρελθόν ύστερα από 1,5 χρόνο στον πάγκο της ομάδας του Νότιγχαμ, που αναζητά τον επόμενο τεχνικό που θα την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Τα αγγλικά ΜΜΕ έχουν πάρει «φωτιά» από το πρωί της Τρίτης (9/9), ξεχωρίζοντας δυο ονόματα.

Πρώτο, είναι εκείνο του δικού μας, Άγγελου Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να είναι free agent από το καλοκαίρι, όταν και λύθηκε η συνεργασία του με την Τότεναμ, παρά την κατάκτηση του Europa League. Δεύτερο, είναι αυτό του Ζοσέ Μουρίνιο.



Ο Special One απολύθηκε προ ημέρων από τη Φενέρμπαχτσε, για το «τιμόνι» της οποίας μάλιστα ακούστηκε και το όνομα του Ποστέκογλου. Πάντως, βάσει ρεπορτάζ και δημοσιευμάτων, ο Ελληνοαυστραλός κόουτς μοιάζει τη δεδομένη στιγμή ως ο επικρατέστερος για τη... συνέχεια της Νότιγχαμ.

Πηγή: gazzetta.gr

