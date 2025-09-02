Η Λίβερπουλ «τίναξε την μπάνκα στον αέρα» και η Premier League έκανε ρεκόρ δαπανών για μεταγραφές με 3,57 δισ. ευρώ, περισσότερα απ' όλες τις μεγάλες λίγκες μαζί!

.

-Ευρωπαϊκές διοργανώσεις: Η συμμετοχή σε διοργανώσεις όπως το Champions League, που προσφέρουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα, ενισχύει ακόμη περισσότερο τα ταμεία των ομάδων, δημιουργώντας έναν κύκλο επιτυχίας και οικονομικής ανάπτυξης.-Χαλάρωση των περιορισμών: Η χαλάρωση των κανόνων του Financial Fair Play (FFP) επέτρεψε σε πολλές ομάδες να ξοδέψουν πιο ελεύθερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.Την ώρα που η Premier League ξόδευε αλόγιστα, οι υπόλοιπες μεγάλες λίγκες της Ευρώπης περιορίστηκαν σε πολύ χαμηλότερες δαπάνες.Η διαφορά με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα είναι χαώδης: η Serie A έφτασε το 1,14 δισ. ευρώ, η Bundesliga τα 800 εκατ., η La Liga τα 680 εκατ. και η Ligue 1 τα 630 εκατ. – όλα μαζί υπολείπονται του ποσού που δαπάνησαν μόνοι τους οι Άγγλοι. Συνολικά, τα τέσσερα πρωταθλήματα είχαν καθαρό κέρδος από τις μεταγραφές, καθώς πούλησαν παίκτες στην πλουσιότερη Premier League.Όπως σχολίασε ειδικός σε θέματα αθλητικής οικονομίας, «η Premier League συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη, με κάθε νέα μεταγραφή να δημιουργεί νέα στάνταρ στην αγορά».Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: το αγγλικό ποδόσφαιρο παραμένει η απόλυτη οικονομική υπερδύναμη, καθορίζοντας όχι μόνο τις ισορροπίες στην Ευρώπη, αλλά και τη ροή του ποδοσφαιρικού χρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.