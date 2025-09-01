Ίσακ: Επίσημη η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ!
Ίσακ: Επίσημη η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ!

Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ είναι πλέον γεγονός, με τη Λίβερπουλ να ανακοινώνει τον Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ για το ποσό των 148 εκατομμυρίων ευρώ

Αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε το σίριαλ του καλοκαιριού. Η Λίβερπουλ είχε ξεχωρίσει τον Αλεξάντερ Ισακ ως τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης, όμως η Νιούκαστλ για εβδομάδες έμοιαζε ανένδοτη στις οικονομικές της απαιτήσεις. Όσο όμως το φινάλε των μεταγραφών πλησίαζε και ο Ίσακ είχε κηρύξει τον δικό του «πόλεμο» απέναντι στο κλαμπ, οι Magpies δέχτηκαν να τον παραχωρήσουν, αλλά με το... αζημίωτο.

Όπως αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8), Λίβερπουλ και Νιούκαστλ έδωσαν τα χέρια για την ολοκλήρωση της πολύκροτης μεταγραφής στα 148 εκατομμύρια ευρώ, με τους Reds την επομένη να ανακοινώνουν τη συμφωνία και παράλληλα την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους.


Ο Ίσακ παίρνει το στέμμα από τον Φλόριαν Βιρτζ που κάθισε για... σύντομο διάστημα στο θρόνο και θα υπηρετεί το «Ανφιλντ» για τα επόμενα έξι χρόνια με το «9» στην πλάτη, καθώς σύμφωνα με αγγλικά ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

Κάπως έτσι η Λίβερπουλ προσθέτει το τελευταίο και ίσως πολυτιμότερο πετράδι στο ρόστερ της, το οποίο την προηγούμενη σεζόν «τρέλανε» την Premier League ως παίκτης της Νιούκαστλ, αφού βρέθηκε στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ του πρωταθλήματος με 23 γκολ, πάνω από ονόματα όπως οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κόουλ Πάλμερ και Μπράιαν Μπουμό.

Παράλληλα με την προσθήκη του Ίσακ η Λίβερπουλ ολοκληρώνει το πιο δραστήριο και δαπανηρό μεταγραφικό παζάρι της ιστορίας της, το οποίο αμιγώς σε έξοδα αγγίζει το μισό δις ευρώ!

Πηγή:www.gazzetta.gr


