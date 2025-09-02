Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Στην οδηγό που προκάλεσε το ατύχημα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι - «Χαίρομαι που σώθηκαν τα παιδιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους
Ελεύθερη με όρους αφέθηκε μετά την τετράωρη απολογία της η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.
Οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν είναι: χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.
Μάλιστα η κατηγορούμενη που διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών έκανε και δηλώσεις κατά την έξοδό της από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.
«Χαίρομαι που σώθηκαν τα παιδιά και θέλω να τους ζητήσω ταπεινά συγγνώμη», ακούγεται να λέει στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στη σημείο. «Δεν ισχύει ότι έτρεχα. Ήμουν και η ίδια χτυπημένη και νοσηλεύτηκα στο ΑΧΕΠΑ. Σημασία έχει που σώθηκαν τρεις άνθρωποι, θα ένιωθα τεράστιες τύψεις», είπε λίγο πριν αποχωρήσει, τονίζοντας ότι όσα είχε να πει τα ανέφερε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της επέμεινε σε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής της, προσκόμισε έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της.
Συγκεκριμένα, αρνήθηκε ότι κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδινής της εξόδου πριν από το ατύχημα, όπως επίσης αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου. Υποστήριξε ότι έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο από φίλη της που την ακολουθούσε με το δικό της όχημα, ενώ δήλωσε ότι δεν θυμάται τίποτα σχετικά με το τροχαίο, καθώς, όπως ισχυρίζεται, έχει απώλεια μνήμης.
Αναφορικά με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, υποστήριξε ότι από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε της χορηγήθηκε ένα ηρεμιστικό χάπι.
Οι δηλώσεις του δικηγόρου
«Δύο διαμάντια της Δικαιοσύνης, μία καταπληκτική ανακρίτρια, ένας φανταστικός εισαγγελέας όρθωσαν σήμερα το ανάστημά τους και κατέδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοσύνη και δημοκρατία γιατί η Δικαιοσύνη είναι η κορωνίδα της δημοκρατίας μας. Αντιστάθηκαν στον βόρβορο της τοξικότητας, της ανθρωποφαγίας, της δικαιοσύνης του TikTok και του YouTube που επιτάσσει όποιον δεν τον θέλουμε, όποιος δεν μας αρέσει, όποιος είναι διαφορετικός από εμάς πρέπει να τον εξαερώσουμε.»
Απευθυνόμενος στα θύματα του τροχαίου και στους γονείς τους ο δικηγόρος σημείωσε: «Τους αποστέλλω τις πιο εγκάρδιες, ειλικρινείς, τις πιο θερμές και τις πιο αγνές ευχές μου για γρήγορη και άμεση ανάρρωση για τα παιδάκια τους. Τους εύχομαι αυτή η περιπέτεια που πέρασαν τα παιδιά τους να είναι η μοναδική».
Στο μεταξύ, σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης οδηγού που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, έκανε λόγο για ισχυρισμούς που «δεν αντέχουν στην κοινή λογική».
Με αφορμή όσα υποστηρίζει η 45χρονη κατηγορούμενη, σχετικά με το ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου, ότι δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά και ότι… δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 26χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, επεσήμανε μιλώντας στο protothema.gr, ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν από την έρευνα των Αρχών όμως όσα ισχυρίζεται απέχουν από τα πραγματικά γεγονότα.
«Ο κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα υπεράσπισης και να πει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά που λέγονται υπερασπιστικά δεν αντέχουν στην κοινή λογική», σχολίασε ο κ. Βρεττός. «Είναι γεγονός ότι έφυγε και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Από την εμπειρία μας, ο οδηγός που έχει καταναλώσει αλκοόλ και ξέρει ότι θα του γίνει έλεγχος επιλέγει να φύγει από το σημείο. Κακώς, καθώς υποχρέωση κάθε οδηγού είναι να παραμείνει εκεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλιώς πρόκειται για ποινικό αδίκημα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η κυρία επέλεξε να φύγει καθώς ήξερε ότι, αν έφτανε η αστυνομία στο σημείο, από τις πρώτες ενέργειες που θα έκαναν οι αστυνομικοί θα ήταν να την ελέγξουν για αλκοόλ», τόνισε.
Σχετικά με το γεγονός ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορούμενης υποστηρίζουν ότι οι αιματολογικές της εξετάσεις έδειξαν πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι στην αλκοολομέτρηση με αέρα το αποτέλεσμα ήταν 0,08, ο κ. Βρεττός επεσήμανε ότι το κρίσιμο για την αξιοπιστία της μέτρησης είναι ο χρόνος του ατυχήματος. «Δηλαδή, κάθε ώρα μεταβολίζεται και φεύγει από τον οργανισμό ποσότητα οινοπνεύματος. Στον δειγματοληπτικό έλεγχο της Τροχαίας, όταν γινόταν αλκοολομέτρηση μετά την πάροδο κάποιου χρόνου, προσθέτανε κάθε ώρα το 0,18. Αυτό σημαίνει ότι αν η μέτρηση έγινε μετά από 6 ώρες, αυτόματα συνάγεται ότι το αποτέλεσμα είναι πάνω από μία μονάδα, δηλαδή τετραπλάσιο από το 0,25», ανέφερε.
Όσον αφορά με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν η 45χρονη με την Porsche, όταν προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 26χρονη, ο κ. Βρεττός τόνισε ότι «είναι εμφανές πως ήταν σημαντική». «Είναι σαφέστατο και προφανέστατο ότι ήταν πολύ μεγάλη η ταχύτητα, πάνω από 150 χλμ./ώρα. Το όριο στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 90 χλμ./ώρα και άρα η ταχύτητά της το υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 60 χλμ./ώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάνω από 180 χλμ./ώρα. Όλα αυτά θα προκύψουν από την προανάκριση της αστυνομίας».
Σημειώνεται ότι η 26χρονη οδηγος του οχήματος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Πέρα από τα πολλά κατάγματα που φέρει και τη βλάβη στα πνευμόνια, η νεαρή γυναίκα παρουσίασε μια διαφορετική εξέλιξη, καθώς έπεσε ο αιματοκρίτης της.
Τέλος, ο 28χρονος συνοδηγός του οχήματος, επίσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς φέρει κατάγματα στους σπονδύλους, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση από την 26χρονη φίλη του.
