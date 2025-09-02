H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Μπράιτον: Ξανά γκολ ο Τζίμας σε φιλικό, βασικός και ο Κωστούλας - Βίντεο
Μετά το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Όξφορντ για το Λιγκ Καπ, όπου σκόραρε δύο φορές, ο 19χρονος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα σε ματς προετοιμασίας των «γλάρων»
Το ελληνικό δίδυμο της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας, αρχίζει σιγά-σιγά να βρίσκεται... τα πατήματά του και όπως φαίνεται δεν είναι πολύ μακριά η μέρα που θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στην αποστολή των «γλάρων» σε παιχνίδι της Premier League.
Ιδιαίτερα ο Τζίμας δείχνει να βρίσκεται λίγο... πιο μπροστά από τον Κωστούλα - σε βαθμό ετοιμότητας - σκοράροντας ξανά για την Μπράιτον, έστω και σε φιλικό ματς.
Μετά το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Όξφορντ για το Λιγκ Καπ, όπου σκόραρε δύο φορές, ο 19χρονος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα σε ματς προετοιμασίας των «γλάρων» απέναντι σε ομάδα επίλεκτων της PFA.
Ο νεαρός στράικερ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα - όπως και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπάμπης Κωστούλας - σκόραρε αρχικά με κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα έκανε το ίδιο και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Nice Goal from Tzimas 🇬🇷 today 😊— AyashBHA 🏴🇯🇲🇹🇳🇪🇨 (@MITOMAFR) September 2, 2025
U21 https://t.co/QoH63Gtyy9 pic.twitter.com/6gJG5BAEQf
Tzimas with two goals today and one of them being this panenka against a PFA XI 🤩 pic.twitter.com/fNfkt5Dfxp— SEAGULLS SOCIAL (@SeagullsSocial) September 2, 2025
