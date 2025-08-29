Eurobasket 2025: Το μήνυμα των Ελλήνων φιλάθλων στον Πολονάρα που δίνει μάχη με την λευχαιμία - Η απάντησή του στα ελληνικά
SPORTS
Ακίλε Πολονάρα Ιταλία Eurobasket Eurobasket 2025

Eurobasket 2025: Το μήνυμα των Ελλήνων φιλάθλων στον Πολονάρα που δίνει μάχη με την λευχαιμία - Η απάντησή του στα ελληνικά

«Forza Achille Polonara» ανέφερε το πανό των Ελλήνων

Eurobasket 2025: Το μήνυμα των Ελλήνων φιλάθλων στον Πολονάρα που δίνει μάχη με την λευχαιμία - Η απάντησή του στα ελληνικά
16 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ακίλε Πολονάρα μπορεί να μην κατάφερε να βρεθεί στο Eurobasket 2025, καθώς δίνει την δική του μάχη με την λευχαιμία, όμως οι... αντίπαλοι της Ιταλίας δεν τον ξέχασαν.

Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το Eurobasket 2025, οι «Πελαργοί», οι φίλαθλοι της Εθνικής μας, ανέβασαν ένα πανό, προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους στον Πολονάρα.

«Forza Achille Polonara» ανέφερε το πανό των Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι έδειξαν πως κάποια πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τον αθλητισμό.

Ο Πολονάρα ανέβασε μια φωτογραφία με τους Πελαργούς και τους ευχαρίστησε στα ελληνικά, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ».
Eurobasket 2025: Το μήνυμα των Ελλήνων φιλάθλων στον Πολονάρα που δίνει μάχη με την λευχαιμία - Η απάντησή του στα ελληνικά


Ειδήσεις σήμερα:

Σπίτια-κουτιά 50 ετών με ενοίκιο 500 ευρώ για φοιτητές

Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Σαφάρι της ΑΑΔΕ σε e-shop, marketplace και πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης