Παναθηναϊκός: Με Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League
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Χράντετς Κράλοβε Τσεχία Παναθηναϊκός Conference League

Παναθηναϊκός: Με Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League

H ομάδα της Τσεχίας αποκλείστηκε με δύο ήττες από την Μπεσίκτας από το Europa League και συνεχίζει κόντρα στον ΠΑΟ στο Conference League - Στις 20 Αυγούστου το 1ο ματς στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός: Με Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League
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Η Χράντετς Κράλοβε θα είναι η τελευταία αντίπαλος του Παναθηναϊκού πριν από τη League Phase του Conference League. 

H 5η ομάδα της Τσεχίας ηττήθηκε 1-0 από την Μπεσίκτας και στην Πόλη και αποκλείστηκε με δύο ήττες (1-0 και 0-1)  στον 3ο προκριματικό του Europa League και συνεχίζει στο Conference League απέναντι στον Παναθηναϊκό. 


Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, στην Τσεχία.

Ο νικητής συνεχίζει στη League Phase και ο  ηττημένος μένει εκτός Ευρώπης.
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