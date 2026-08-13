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Παναθηναϊκός: Με Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League
Παναθηναϊκός: Με Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League
H ομάδα της Τσεχίας αποκλείστηκε με δύο ήττες από την Μπεσίκτας από το Europa League και συνεχίζει κόντρα στον ΠΑΟ στο Conference League - Στις 20 Αυγούστου το 1ο ματς στο ΟΑΚΑ
Η Χράντετς Κράλοβε θα είναι η τελευταία αντίπαλος του Παναθηναϊκού πριν από τη League Phase του Conference League.
H 5η ομάδα της Τσεχίας ηττήθηκε 1-0 από την Μπεσίκτας και στην Πόλη και αποκλείστηκε με δύο ήττες (1-0 και 0-1) στον 3ο προκριματικό του Europa League και συνεχίζει στο Conference League απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, στην Τσεχία.
Ο νικητής συνεχίζει στη League Phase και ο ηττημένος μένει εκτός Ευρώπης.
H 5η ομάδα της Τσεχίας ηττήθηκε 1-0 από την Μπεσίκτας και στην Πόλη και αποκλείστηκε με δύο ήττες (1-0 και 0-1) στον 3ο προκριματικό του Europa League και συνεχίζει στο Conference League απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, στην Τσεχία.
Ο νικητής συνεχίζει στη League Phase και ο ηττημένος μένει εκτός Ευρώπης.
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