ΠΑΟΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του Conference
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ΠΑΟΚ Conference League

ΠΑΟΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του Conference

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται πλέον να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπραν, αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι της 20ης Αυγούστου στη Τούμπα

ΠΑΟΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του Conference
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Στα Playoffs του Conference League «έπεσε» ο ΠΑΟΚ, μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ με δυο ήττες, στον 3ο προκριματικό του Europa.

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται πλέον να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπραν, αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι της 20ης Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας.

Στις τάξεις του «Δικέφαλου του Βορρά» προφανώς και υπάρχει απογοήτευση, ωστόσο άπαντες με πρώτο τον Αλέσιο Λίσι, θα σηκώσουν κεφάλι ενόψει των αναμετρήσεων με τους Νορβηγούς. Αναμετρήσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ χρίζεται φαβορί για την πρόκριση.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 67% πιθανότητες να πάρει αυτή το εισιτήριο για τη League Phase του θεσμού, έναντι 33% της αντιπάλου της. Φυσικά, τα νούμερα αυτά θα αλλάξουν μετά το πρώτο παιχνίδι.
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