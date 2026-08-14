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Ανδρούτσος και Φούντας ανέβηκαν στη σκηνή συναυλίας του Αργυρού στην Κρήτη και τραγούδησαν συνθήματα του ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Ανδρούτσος και Φούντας ανέβηκαν στη σκηνή συναυλίας του Αργυρού στην Κρήτη και τραγούδησαν συνθήματα του ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ συνεχίζονται
Σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης παίχτες του ΟΦΗ που δεν έχασαν την ευκαιρία να γιορτάσουν για άλλη μια φορά την κατάκτηση του Super Cup στον τελικό με την ΑΕΚ.
Συγκεκριμένα στη σκηνή ανέβηκαν ο MVP του τελικού, Θανάσης Ανδρούτσος, και ο συμπαίχτης του Ταξιάρχης Φούντας οι οποίοι τραγούδησαν συνθήματα της ομάδας από την Κρήτη.
Δείτε το βίντεο από το cretalive.gr:
Συγκεκριμένα στη σκηνή ανέβηκαν ο MVP του τελικού, Θανάσης Ανδρούτσος, και ο συμπαίχτης του Ταξιάρχης Φούντας οι οποίοι τραγούδησαν συνθήματα της ομάδας από την Κρήτη.
Δείτε το βίντεο από το cretalive.gr:
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