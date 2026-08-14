Ολυμπιακός: Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου
SPORTS
Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου

Σήμερα θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για τον ερυθρόλευκο πάγκο

Ολυμπιακός: Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου
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Σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ως γνωστόν ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και ήδη ο ισπανικός Τύπος διαρρέει ονόματα όπως αυτό του Μαρθελίνιο.

Από την συνάντηση αυτή των δύο ανδρών θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Εκεί θα παρθούν αποφάσεις για το μέλλον.

Κατά τα άλλα η ομάδα του Ολυμπιακού είχε ρεπό και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Η επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει την Παρασκευή.
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