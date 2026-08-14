Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Ολυμπιακός: Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου
Ολυμπιακός: Σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου
Σήμερα θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για τον ερυθρόλευκο πάγκο
Σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ως γνωστόν ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και ήδη ο ισπανικός Τύπος διαρρέει ονόματα όπως αυτό του Μαρθελίνιο.
Από την συνάντηση αυτή των δύο ανδρών θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Εκεί θα παρθούν αποφάσεις για το μέλλον.
Κατά τα άλλα η ομάδα του Ολυμπιακού είχε ρεπό και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Η επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει την Παρασκευή.
Ως γνωστόν ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και ήδη ο ισπανικός Τύπος διαρρέει ονόματα όπως αυτό του Μαρθελίνιο.
Από την συνάντηση αυτή των δύο ανδρών θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Εκεί θα παρθούν αποφάσεις για το μέλλον.
Κατά τα άλλα η ομάδα του Ολυμπιακού είχε ρεπό και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Η επιστροφή στις προπονήσεις θα γίνει την Παρασκευή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα