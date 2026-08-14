Το νέο λουκ του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον γάμο του και τα συγχαρητήρια του προπονητή και των συμπαιχτών του στην Αλ Νασρ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το νέο λουκ του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον γάμο του και τα συγχαρητήρια του προπονητή και των συμπαιχτών του στην Αλ Νασρ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Καλώς όρισες Κρις, συγχαρητήρια και ευχές σε σένα και στην οικογένειά σου» του είπε ο Άγγελος Ποστέκογλου
Ανανεωμένος εμφανίστηκε στην πρώτη προπόνηση με την Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον γάμο του με την Χεορχίνα Ροντρίγκεζ.
Η μεγαλύτερη αλλαγή στην εμφάνιση του CR7, πάντως, δεν ήταν η βέρα στο δεξί αλλά στην κόμμωσή του.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο ίδιος στο Instagram γράφοντας «επέστρεψα», ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πλέον πορτοκαλί χρώμα στα μαλλιά του με την Daily Mail να σχολιάζει ότι θυμίζει τον παλιό συμπαίχτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς.
Η υποδοχή του Πορτογάλου σούπερ σταρ από τους συμπαίχτες του και τον προπονητή του, τον Άγγελο Ποστέκογλου, ήταν θερμή με τον ελληνικής καταγωγής προπονητή να του εύχεται τα καλύτερα για τον ίδιο και την οικογένειά του.
«Καλώς όρισες Κρις, συγχαρητήρια και ευχές σε σένα και στην οικογένειά σου» είπε ο Ποστέκογλου με τους συμπαίχτες του Κριστιάνο Ρονάλντο να χειροκροτούν και τον ίδιο να χαμογελάει αμήχανα.
«Είναι καλό να σε έχουμε πάλι μας, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά» πρόσθεσε ο Ποστέκογλου.
Η μεγαλύτερη αλλαγή στην εμφάνιση του CR7, πάντως, δεν ήταν η βέρα στο δεξί αλλά στην κόμμωσή του.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο ίδιος στο Instagram γράφοντας «επέστρεψα», ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πλέον πορτοκαλί χρώμα στα μαλλιά του με την Daily Mail να σχολιάζει ότι θυμίζει τον παλιό συμπαίχτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς.
Η υποδοχή του Πορτογάλου σούπερ σταρ από τους συμπαίχτες του και τον προπονητή του, τον Άγγελο Ποστέκογλου, ήταν θερμή με τον ελληνικής καταγωγής προπονητή να του εύχεται τα καλύτερα για τον ίδιο και την οικογένειά του.
«Καλώς όρισες Κρις, συγχαρητήρια και ευχές σε σένα και στην οικογένειά σου» είπε ο Ποστέκογλου με τους συμπαίχτες του Κριστιάνο Ρονάλντο να χειροκροτούν και τον ίδιο να χαμογελάει αμήχανα.
«Είναι καλό να σε έχουμε πάλι μας, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά» πρόσθεσε ο Ποστέκογλου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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