Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ένταση του Μπιανκόν με τον Ζίβκοβιτς που έφερε την κόκκινη κάρτα του Σέρβου, δείτε βίντεο
Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ένταση του Μπιανκόν με τον Ζίβκοβιτς που έφερε την κόκκινη κάρτα του Σέρβου, δείτε βίντεο
Μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γερεμέγεφ με το οποίο ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-2, ο Σέρβος έτρεξε να πάρει τη μπάλα και να τη στήσει στη σέντρα, όμως ο Γάλλος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν τον άφησε
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει στις Βρυξέλλες σε 3-2 στο 89' με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει από την άσπρη βούλα του πέναλτι, ωστόσο αμέσως μετά οι ασπρόμαυροι έμειναν με δέκα παίκτες.
Ο Ζίβκοβιτς έτρεξε να πάρει την μπάλα γρήγορα, ο Μπιανκόν την αγκάλιασε και από εκεί ξεκίνησε ένταση.
Στη συνέχεια μπήκαν κι άλλοι παίκτες στον διαπληκτισμό, υπήρξαν σπρωξίματα και ο Ζίβκοβιτς μέσα σε ένα... κουβάρι αντίκρισε στη συνέχεια την κόκκινη κάρτα, με τον Μπιανκόν να βλέπει την κίτρινη.
Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπραν για τα play offs του Conference League.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζίβκοβιτς είχε πολλά νεύρα καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ενώ έδειχνε το σήμα του ΠΑΟΚ προς την εξέδρα, φιλώντας το.
Λίγα λεπτά αργότερα αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ για έντονη διαμαρτυρία στον βοηθό.
Ο Ζίβκοβιτς έτρεξε να πάρει την μπάλα γρήγορα, ο Μπιανκόν την αγκάλιασε και από εκεί ξεκίνησε ένταση.
Στη συνέχεια μπήκαν κι άλλοι παίκτες στον διαπληκτισμό, υπήρξαν σπρωξίματα και ο Ζίβκοβιτς μέσα σε ένα... κουβάρι αντίκρισε στη συνέχεια την κόκκινη κάρτα, με τον Μπιανκόν να βλέπει την κίτρινη.
Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπραν για τα play offs του Conference League.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζίβκοβιτς είχε πολλά νεύρα καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ενώ έδειχνε το σήμα του ΠΑΟΚ προς την εξέδρα, φιλώντας το.
Λίγα λεπτά αργότερα αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ για έντονη διαμαρτυρία στον βοηθό.
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