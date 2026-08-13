Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ένταση του Μπιανκόν με τον Ζίβκοβιτς που έφερε την κόκκινη κάρτα του Σέρβου, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζουλιάν Μπιανκόν Αντρίγια Ζίβκοβιτς ΠΑΟΚ ΄Άντερλεχτ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ένταση του Μπιανκόν με τον Ζίβκοβιτς που έφερε την κόκκινη κάρτα του Σέρβου, δείτε βίντεο

Μετά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γερεμέγεφ με το οποίο ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-2, ο Σέρβος έτρεξε να πάρει τη μπάλα και να τη στήσει στη σέντρα, όμως ο Γάλλος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν τον άφησε

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η ένταση του Μπιανκόν με τον Ζίβκοβιτς που έφερε την κόκκινη κάρτα του Σέρβου, δείτε βίντεο
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Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει στις Βρυξέλλες σε 3-2 στο 89' με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει από την άσπρη βούλα του πέναλτι, ωστόσο αμέσως μετά οι ασπρόμαυροι έμειναν με δέκα παίκτες.

Ο Ζίβκοβιτς έτρεξε να πάρει την μπάλα γρήγορα, ο Μπιανκόν την αγκάλιασε και από εκεί ξεκίνησε ένταση.

Στη συνέχεια μπήκαν κι άλλοι παίκτες στον διαπληκτισμό, υπήρξαν σπρωξίματα και ο Ζίβκοβιτς μέσα σε ένα... κουβάρι αντίκρισε στη συνέχεια την κόκκινη κάρτα, με τον Μπιανκόν να βλέπει την κίτρινη.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την Μπραν για τα play offs του Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζίβκοβιτς είχε πολλά νεύρα καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ενώ έδειχνε το σήμα του ΠΑΟΚ προς την εξέδρα, φιλώντας το.


Λίγα λεπτά αργότερα αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ για έντονη διαμαρτυρία στον βοηθό.
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